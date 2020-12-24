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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2499250025012502>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:56

  detroytred написав:
  andrein написав:....

Какая-то странная интерпретация.
Вирус считывает, ищет))
....
сомнительно.....

Сомнительно, как и все остальные сообщения andrein. В т.ч. и о "миллионах гробов по заказу правительства США'.

Поиск Гугл даёт ссылку на ТАСС. В сообщении ТАСС говорится об "учёных" без ссылки на источник сообщения и на конкретных учёных.
Скорее всего, хайп какого-то журналюги.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:12

Очередной образец весьма сомнительного утверждения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:23

  ЛАД написав:Сомнительно, как и все остальные сообщения andrein. В т.ч. и о "миллионах гробов по заказу правительства США'.

Старая новость. Из 2010-го. Были ролики, обсуждение.
https://topwar.ru/9410-zachem-amerikanc ... robov.html
https://www.krugozormagazine.com/show/P ... i.636.html
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:51

  tumos написав:
  ЛАД написав:Сомнительно, как и все остальные сообщения andrein. В т.ч. и о "миллионах гробов по заказу правительства США'.

Старая новость. Из 2010-го. Были ролики, обсуждение.
https://topwar.ru/9410-zachem-amerikanc ... robov.html
https://www.krugozormagazine.com/show/P ... i.636.html

Судя по ссылке Андрейки "в американском сегменте интернета" это обсуждалось ещё в 2007. :)
Причём там обсуждение не столь далеко идущее.
От этого сомнительность сообщений персонажа не уменьшается.
Похоже, конспирологи размножаются почкованием - слишком быстро. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:07

  ЛАД написав:Судя по ссылке Андрейки "в американском сегменте интернета" это обсуждалось ещё в 2007. :)
Причём там обсуждение не столь далеко идущее.
От этого сомнительность сообщений персонажа не уменьшается.
Похоже, конспирологи размножаются почкованием - слишком быстро. :)

Факт остается. Гробы и лагеря были. Чего проще государству объяснить их предназначение без конспирологии. Выдвинуть формальную версию.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:28

  andrein написав:
  ЛАД написав:Очередной образец весьма сомнительного утверждения.

Почитайте Гезеля "Естественный экономический порядок"

Просто многие, в силу ограниченности своего ума школьной программой и телевизором, никогда не поймут, что все делается для их же блага. :)

andrein, Ваши интересные мысли слишком сложны для восприятия большинством на этой ветке, что и продемонстрировано в ответе выше.
Коротко и лаконично - "очередной образец весьма сомнительного утверждения", а почему именно, Вам придется додумывать самому.

На этой ветке приветствуется, прежде всего, статистика о том, сколько людей заболело, и кто именно из известных людей, и сколько людей при этом умерло, а также когда наступит тот счастливый день, когда можно будет вакцинироваться, о кислороде, компьютерной томографии и, даже, УЗИ легких, и так далее. Короче все то, что не имеет никакого отношения к разделу "Валютный рынок", в котором находится данная ветка.

Кстати, уважаемого Oresta спасает лишь то, что он уединился на отдельной ветке "Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют" . Например, там он, высказывая свои мысли об экономической ситуации в России, в частности, рассуждая о "Газпроме", дал ссылку на интересного блогера Эль-Мюрида, который в миру оказался Анатолием Несмияном:
https://el-murid.livejournal.com/

При этом, что касается коронавируса, Orest дал прогноз о том, что "коронавірусне божевілля" завершится с завершением каденции Трампа. Вот с этой его точкой зрения я полностью не соглашусь, так как Эль-Мюрид считает, что "коронавірусне божевілля" готовилось еще демократами при Обаме, а при Трампе это воплощалось в жизнь:
https://www.nsk.kp.ru/daily/27117/4198253/

Что касается цели "коронавірусного божевілля", то она четка видна из отношения к среднему классу, который, похоже, хотят, по крайней мере, взбодрить, если вообще не помножить под ноль:
https://el-murid.livejournal.com/4626727.html

При этом должен отметить, что у отдельных авторов этой ветки все же появляется беспокойство по поводу происходящих событий. Например, уважаемый tumos спрашивает на ветке Orestа, а как отразится на паре доллар/евро возможное введение Трампом военного положения в США, который остается пока без ответа.
Попробую ответить здесь своим прогнозом, что, вероятно, будет нечто похожее на сказку "Двенадцать месяцев", когда ее главной героине было позволено собрать подснежники зимой. А именно, как в сентябре 2001 года после "террористических атак на США", когда доллар кратковременно упал и его можно было купить гораздо дешевле и в Украине.

Я думаю, что настоящее прозрение по коронавирусу придет здесь тогда, когда американские родственники некоторых авторов этой ветки, которых уже можно отнести к среднему классу там, почувствуют на себе истинную цель катка коронавируса. Для этого есть уже предпосылки, поскольку один из канадских авторов этой ветки решил повременить с вакцинацией, которая уже "осчастливила" жителей Канады, и, по-моему, он в этом прав.

Наконец, andrein, отдельное спасибо Вам за ссылку на Сильвио Гезелля, поскольку его теория, в частности, об отрицательных процентных ставках, показалась мне актуальной в современных условиях и на нее следует обратить пристальное внимание.
Востаннє редагувалось Igneus в П'ят 25 гру, 2020 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:53

Капитализм упёрся в свои пределы роста. Технологических прорывов нет. Повышать уровень жизни людей для того, чтобы делать витрину капитализма уже нет нужды - нет СССР и все давно глобализировались и все как один за капитализм.
Но люди привыкли много потреблять, авто уже практически есть даже у бомжей, безработные в шестом поколении требуют денег и безплатной медицины. Плюс ко всему - экология, ездят тут понимаешь ли , дымят и загаживают природу, летают по три раза в год на отдых. И эти проблемы нужно решать как-то.
И Грета Тумберг в ООН не от себя говорила, она озвучила мысли своих спонсоров - жить надо скромнее и беречь природу, а то нефть закончится быстрее чем придумают термоядерный реактор. :)
Элитам нужно решить вопрос, как уменьшить потребление при этом не свалившись в Великую Депрессию и бунты людей и желательно сделать это так, чтобы у людей не возникало вопросов типа, а почему я не могу слетать на отдых в Египет или на Новый Год в Лондон.
Да потому что - коронавирус.
Сиди дома, смотри телек. :)
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:26

  andrein написав:Капитализм упёрся в свои пределы роста. Технологических прорывов нет. Повышать уровень жизни людей для того, чтобы делать витрину капитализма уже нет нужды - нет СССР и все давно глобализировались и все как один за капитализм.
Но люди привыкли много потреблять, авто уже практически есть даже у бомжей, безработные в шестом поколении требуют денег и безплатной медицины. Плюс ко всему - экология, ездят тут понимаешь ли , дымят и загаживают природу, летают по три раза в год на отдых. И эти проблемы нужно решать как-то.
И Грета Тумберг в ООН не от себя говорила, она озвучила мысли своих спонсоров - жить надо скромнее и беречь природу, а то нефть закончится быстрее чем придумают термоядерный реактор. :)
Элитам нужно решить вопрос, как уменьшить потребление при этом не свалившись в Великую Депрессию и бунты людей и желательно сделать это так, чтобы у людей не возникало вопросов типа, а почему я не могу слетать на отдых в Египет или на Новый Год в Лондон.
Да потому что - коронавирус.
Сиди дома, смотри телек. :)

Что значит нельзя, хоть сегодня вперёд в Египет тест ПЦР и вполне себе новый год. Да и практика всех стран, не только капитализма, говорит что болеют воспалениями лёгких чаще и умирают от этого больше, т.е. уже не копая так глубоко в теории тупика капитализма видно что что-то надо бы сделать что бы остановить смерти среди незащищённых слоев населения с патологиями, которые до этого так не подвергались опасности. Но это если фильтровать псевдонауку, а если развивать, то вперёд - Вы и юрист всея Украины от русскоговорящего населения преуспеваете с лихвой.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:29

  Igneus написав:При этом должен отметить, что у отдельных авторов этой ветки все же появляется беспокойство по поводу происходящих событий. Например, ... tumos спрашивает на ветке Orestа, а как отразится на паре доллар/евро возможное введение Трампом военного положения в США, который остается пока без ответа.

Я бы не назвал это беспокойством. Мой вопрос был ответом на вопрос о покупке доллара. Трамп имеет законодательные возможности ввести военное положение. О реальных возможностях судить сложно, однако были проведены перестановки главы военного ведомства, в минюсте. Остается подождать пару недель. Можно было бы войти в евро и пересидеть какой-то период времени, если есть свободная гривна. Это мое мнение на краткую перспективу.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:43

  andrein написав:Капитализм упёрся в свои пределы роста. Технологических прорывов нет.


Ну ты даешь, это называется нет технологических прорывов?! :shock:
Вот-вот искусственный интеллект появится, энергетическая революция, поголовная роботизация ...
Как раз капитализм уперся не в пределы роста, а в проблему перераспределения - количество рабочих мест будет стремительно сокращаться, а рост потребления требует новой системы перераспределения и стимулирования спроса. Отсюда карантины с сохранением з/п, безусловный базовый доход и т.д.
Иметь работу и жить в роскоши будет один миллиард (украинцы в том числе). Остальные семь будут сидеть дома, но жить так себе. :?
Libo
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