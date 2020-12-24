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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:52
Libo написав:
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Иметь работу и жить в роскоши будет один миллиард...
Только не миллиард, а скорее один миллион. Остальных отправят в биореактор на переработку
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:55
Libo написав: andrein написав:
Капитализм упёрся в свои пределы роста. Технологических прорывов нет.
Ну ты даешь, это называется нет технологических прорывов?!
Вот-вот искусственный интеллект появится, энергетическая революция, поголовная роботизация ...
Как раз капитализм уперся не в пределы роста, а в проблему перераспределения - количество рабочих мест будет стремительно сокращаться, а рост потребления требует новой системы перераспределения и стимулирования спроса. Отсюда карантины с сохранением з/п, безусловный базовый доход и т.д.
Иметь работу и жить в роскоши будет один миллиард (украинцы в том числе). Остальные семь будут сидеть дома, но жить так себе.
Прям коммунистический рай какой-то
Американцы у себя пол-страны гидроразрывами перекопали в поисках сланцевой нефти. Им наверное Либо не сказал, что скоро искусственный интеллект будет и все дела как в раю.
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andrein
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