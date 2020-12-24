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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2499250025012502 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 43 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 100 Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:52 Libo написав: ...

Иметь работу и жить в роскоши будет один миллиард... ...Иметь работу и жить в роскоши будет один миллиард...

Только не миллиард, а скорее один миллион. Остальных отправят в биореактор на переработку Только не миллиард, а скорее один миллион. Остальных отправят в биореактор на переработку safonovstanislav Повідомлень: 3080 З нами з: 10.05.14 Подякував: 276 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:55 Libo написав: andrein написав: Капитализм упёрся в свои пределы роста. Технологических прорывов нет. Капитализм упёрся в свои пределы роста. Технологических прорывов нет.



Ну ты даешь, это называется нет технологических прорывов?!

Вот-вот искусственный интеллект появится, энергетическая революция, поголовная роботизация ...

Как раз капитализм уперся не в пределы роста, а в проблему перераспределения - количество рабочих мест будет стремительно сокращаться, а рост потребления требует новой системы перераспределения и стимулирования спроса. Отсюда карантины с сохранением з/п, безусловный базовый доход и т.д.

Иметь работу и жить в роскоши будет один миллиард (украинцы в том числе). Остальные семь будут сидеть дома, но жить так себе. Ну ты даешь, это называется нет технологических прорывов?!Вот-вот искусственный интеллект появится, энергетическая революция, поголовная роботизация ...Как раз капитализм уперся не в пределы роста, а в проблему перераспределения - количество рабочих мест будет стремительно сокращаться, а рост потребления требует новой системы перераспределения и стимулирования спроса. Отсюда карантины с сохранением з/п, безусловный базовый доход и т.д.Иметь работу и жить в роскоши будет один миллиард (украинцы в том числе). Остальные семь будут сидеть дома, но жить так себе.



Прям коммунистический рай какой-то

Американцы у себя пол-страны гидроразрывами перекопали в поисках сланцевой нефти. Им наверное Либо не сказал, что скоро искусственный интеллект будет и все дела как в раю. Прям коммунистический рай какой-тоАмериканцы у себя пол-страны гидроразрывами перекопали в поисках сланцевой нефти. Им наверное Либо не сказал, что скоро искусственный интеллект будет и все дела как в раю. andrein

Повідомлень: 945 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 280 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2499250025012502 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7342 1705908

serp6769 П'ят 25 гру, 2020 16:41