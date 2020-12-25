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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:52
Libo написав:
...
Иметь работу и жить в роскоши будет один миллиард...
Только не миллиард, а скорее один миллион. Остальных отправят в биореактор на переработку
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:55
Libo написав: andrein написав:
Капитализм упёрся в свои пределы роста. Технологических прорывов нет.
Ну ты даешь, это называется нет технологических прорывов?!
Вот-вот искусственный интеллект появится, энергетическая революция, поголовная роботизация ...
Как раз капитализм уперся не в пределы роста, а в проблему перераспределения - количество рабочих мест будет стремительно сокращаться, а рост потребления требует новой системы перераспределения и стимулирования спроса. Отсюда карантины с сохранением з/п, безусловный базовый доход и т.д.
Иметь работу и жить в роскоши будет один миллиард (украинцы в том числе). Остальные семь будут сидеть дома, но жить так себе.
Прям коммунистический рай какой-то
Американцы у себя пол-страны гидроразрывами перекопали в поисках сланцевой нефти. Им наверное Либо не сказал, что скоро искусственный интеллект будет и все дела как в раю.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:13
andrein написав:
Прям коммунистический рай какой-то
Американцы у себя пол-страны гидроразрывами перекопали в поисках сланцевой нефти. Им наверное Либо не сказал, что скоро искусственный интеллект будет и все дела как в раю.
В какой деревне, в каком веке ты живешь?
В 2025 году Америка половину всей потребляемой энергии будет уже получать из возобновляемых источников.
И это только начало процесса.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:17
Libo написав: andrein написав:
Прям коммунистический рай какой-то
Американцы у себя пол-страны гидроразрывами перекопали в поисках сланцевой нефти. Им наверное Либо не сказал, что скоро искусственный интеллект будет и все дела как в раю.
В какой деревне, в каком веке ты живешь?
В 2025 году Америка половину всей потребляемой энергии будет уже получать из возобновляемых источников.
И это только начало процесса.
То что будет - это мечты, а я написал про факты.
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andrein
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:53
andrein написав:
То что будет - это мечты, а я написал про факты.
Да, это факты. Только факты из обстановки, в которой ты живешь, забитая деревенщина. Отстал лет на сто. Уровень развития и мировозрения - шариков.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:58
Libo написав:
Иметь работу и жить в роскоши будет один миллиард (украинцы в том числе).
больше всего рассмешила фраза в скобках...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:11
Libo написав: andrein написав:
То что будет - это мечты, а я написал про факты.
Да, это факты. Только факты из обстановки, в которой ты живешь, забитая деревенщина. Отстал лет на сто. Уровень развития и мировозрения - шариков.
У каждого своя реальность, у кого то она виртуальная в розовых очках от Гугл
Да и расскажите обязательно немцам про искусственный интеллект и возобновляемые источники, а то они дураки тянут себе уже вторую трубу от Газпрома.
Востаннє редагувалось andrein
в П'ят 25 гру, 2020 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:22
Libo написав: andrein написав:
Прям коммунистический рай какой-то
Американцы у себя пол-страны гидроразрывами перекопали в поисках сланцевой нефти. Им наверное Либо не сказал, что скоро искусственный интеллект будет и все дела как в раю.
В какой деревне, в каком веке ты живешь?
В 2025 году Америка половину всей потребляемой энергии будет уже получать из возобновляемых источников.
И это только начало процесса.
Фантастика
По Німеччині ідеш скрізь вітряки та сонячні батереі і то 46%
В штатах я щось ні вітряків ні сонячних батарей (крім Каліфорнії ) не бачив
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:22
andrein написав:
У каждого своя реальность, у кого то она виртуальная в розовых очках от Гугл
Не в розовых очках дело. А в способности заглянуть на пару лет вперед. А с этим у ваты туго. В голове всегда темно, беспросветно и уныло. Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.
Умрешь — начнешь опять сначала
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь
.
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