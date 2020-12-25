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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2500250125022503>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
43
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:52

  Libo написав:...
Иметь работу и жить в роскоши будет один миллиард...

Только не миллиард, а скорее один миллион. Остальных отправят в биореактор на переработку
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:55

  Libo написав:
  andrein написав:Капитализм упёрся в свои пределы роста. Технологических прорывов нет.


Ну ты даешь, это называется нет технологических прорывов?! :shock:
Вот-вот искусственный интеллект появится, энергетическая революция, поголовная роботизация ...
Как раз капитализм уперся не в пределы роста, а в проблему перераспределения - количество рабочих мест будет стремительно сокращаться, а рост потребления требует новой системы перераспределения и стимулирования спроса. Отсюда карантины с сохранением з/п, безусловный базовый доход и т.д.
Иметь работу и жить в роскоши будет один миллиард (украинцы в том числе). Остальные семь будут сидеть дома, но жить так себе. :?


Прям коммунистический рай какой-то :)
Американцы у себя пол-страны гидроразрывами перекопали в поисках сланцевой нефти. Им наверное Либо не сказал, что скоро искусственный интеллект будет и все дела как в раю. :)
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:13

  andrein написав:Прям коммунистический рай какой-то :)
Американцы у себя пол-страны гидроразрывами перекопали в поисках сланцевой нефти. Им наверное Либо не сказал, что скоро искусственный интеллект будет и все дела как в раю. :)


В какой деревне, в каком веке ты живешь?
В 2025 году Америка половину всей потребляемой энергии будет уже получать из возобновляемых источников. 8) И это только начало процесса.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:17

  Libo написав:
  andrein написав:Прям коммунистический рай какой-то :)
Американцы у себя пол-страны гидроразрывами перекопали в поисках сланцевой нефти. Им наверное Либо не сказал, что скоро искусственный интеллект будет и все дела как в раю. :)


В какой деревне, в каком веке ты живешь?
В 2025 году Америка половину всей потребляемой энергии будет уже получать из возобновляемых источников. 8) И это только начало процесса.

То что будет - это мечты, а я написал про факты.
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:53

  andrein написав:То что будет - это мечты, а я написал про факты.


Да, это факты. Только факты из обстановки, в которой ты живешь, забитая деревенщина. Отстал лет на сто. Уровень развития и мировозрения - шариков. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:58

  Libo написав:Иметь работу и жить в роскоши будет один миллиард (украинцы в том числе).

больше всего рассмешила фраза в скобках... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:11

  Libo написав:
  andrein написав:То что будет - это мечты, а я написал про факты.


Да, это факты. Только факты из обстановки, в которой ты живешь, забитая деревенщина. Отстал лет на сто. Уровень развития и мировозрения - шариков. :?

У каждого своя реальность, у кого то она виртуальная в розовых очках от Гугл :)
Да и расскажите обязательно немцам про искусственный интеллект и возобновляемые источники, а то они дураки тянут себе уже вторую трубу от Газпрома. :)
Востаннє редагувалось andrein в П'ят 25 гру, 2020 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:12

  Тракторист написав:
  Libo написав:Иметь работу и жить в роскоши будет один миллиард (украинцы в том числе).

больше всего рассмешила фраза в скобках... ;)


А вам будет только смерть москалям или раком на китайских плантациях. Выбирай. Решение по русской свиноте принято и подлежит исполнению. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:22

  Libo написав:
  andrein написав:Прям коммунистический рай какой-то :)
Американцы у себя пол-страны гидроразрывами перекопали в поисках сланцевой нефти. Им наверное Либо не сказал, что скоро искусственный интеллект будет и все дела как в раю. :)


В какой деревне, в каком веке ты живешь?
В 2025 году Америка половину всей потребляемой энергии будет уже получать из возобновляемых источников. 8) И это только начало процесса.

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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:22

  andrein написав:У каждого своя реальность, у кого то она виртуальная в розовых очках от Гугл :)

Не в розовых очках дело. А в способности заглянуть на пару лет вперед. А с этим у ваты туго. В голове всегда темно, беспросветно и уныло. :?

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.

Умрешь — начнешь опять сначала
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь. :(
Libo
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