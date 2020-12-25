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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:27
Libo написав: andrein написав:
У каждого своя реальность, у кого то она виртуальная в розовых очках от Гугл
Не в розовых очках дело. А в способности заглянуть на пару лет вперед. А с этим у ваты туго. В голове всегда темно, беспросветно и уныло. Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.
Умрешь — начнешь опять сначала
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь
.
А ватник - это тот , кто катает вату на форуме ?
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:32
Ukrainian написав:
Фантастика
По Німеччині ідеш скрізь вітряки та сонячні батереі і то 46%
В штатах я щось ні вітряків ні сонячних батарей (крім Каліфорнії ) не бачив
А восточное прибрежье? А летишь на самолете в мидуэст в ясную погоду и сплошные ветряки? И дело не только ветряки. Кругом на домах солнечные батареи ...
Байден только на альтернативную энергетику дает 2 трлн. И это не считая инвестиций частного сектора.
Уже давно посчитано, что одной только солнечной энергии вполне достаточно для нужд человечества. Даже без учета гидро, ветро, приливной, термальной и пр. энергетики.
Вопрос сейчас только кому и как её собирать.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:38
Libo написав: Ukrainian написав:
Фантастика
По Німеччині ідеш скрізь вітряки та сонячні батереі і то 46%
В штатах я щось ні вітряків ні сонячних батарей (крім Каліфорнії ) не бачив
А восточное прибрежье? А летишь на самолете в мидуэст в ясную погоду и сплошные ветряки? И дело не только ветряки. Кругом на домах солнечные батареи ...
Байден только на альтернативную энергетику дает 2 трлн. И это не считая инвестиций частного сектора.
Уже давно посчитано, что одной только солнечной энергии вполне достаточно для нужд человечества. Даже без учета гидро, ветро, приливной, термальной и пр. энергетики.
Вопрос сейчас только кому и как её собирать.
Ужас.
Прям как в средневековье, летишь на воздушном шаре, видишь под собой бесконечные ветряные мельницы и думаешь, вот это гений технической мысли.
Технологический скачок.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:49
andrein написав:
Да и расскажите обязательно немцам про искусственный интеллект и возобновляемые источники, а то они дураки тянут себе уже вторую трубу от Газпрома.
У немцев более серьезные планы с трубой, чем отапливать жилища бюргеров - они хотят стать центральным европейским газовым хабом. Плюс дружба с РФ против США.
Возобновляемые источники в этой игре на втором плане.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:53
Libo написав:
Байден только на альтернативную энергетику дает 2 трлн. И это не считая инвестиций частного сектора.
Уже давно посчитано, что одной только солнечной энергии вполне достаточно для нужд человечества.
Ну щоб дати спочатку потрібно їх зібрати через податки; чи знову підемо через станок?
Все вірно от тільки де її зберігати щоб був доступ коли сонце не світить поки що з батареями не виходить, щоб і щільність енергії була і живучість і при цьому доступність. Тому без батарей це фантастика.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:07
Starikan написав:
У немцев более серьезные планы с трубой, чем отапливать жилища бюргеров - они хотят стать центральным европейским газовым хабом. Плюс дружба с РФ против США.
Возобновляемые источники в этой игре на втором плане.
Немцы отказались от ядерной энергии и угля. Скоро откажутся и от газа. А этот газопровод они уже предлагают руссишешвайнам переоборудовать в водородогон. Водород производить на территории России. Но зеленые против производства серого водорода, а белый обойдется дороже. Но все надеются, чтобы не сдохнуть пида-рашка будет вынуждена пойти на производство и поставку белого водорода. Вот для этого труба как бы имеет смысл.
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П'ят 25 гру, 2020 18:57
ЛОБ
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