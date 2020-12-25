Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2501250225032504> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 100 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 43 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 100 Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:27 Libo написав: andrein написав: У каждого своя реальность, у кого то она виртуальная в розовых очках от Гугл У каждого своя реальность, у кого то она виртуальная в розовых очках от Гугл

Не в розовых очках дело. А в способности заглянуть на пару лет вперед. А с этим у ваты туго. В голове всегда темно, беспросветно и уныло.



Ночь, улица, фонарь, аптека,

Бессмысленный и тусклый свет.

Живи еще хоть четверть века —

Всё будет так. Исхода нет.



Умрешь — начнешь опять сначала

И повторится всё, как встарь:

Ночь, ледяная рябь канала,

Аптека, улица, фонарь. Не в розовых очках дело. А в способности заглянуть на пару лет вперед. А с этим у ваты туго. В голове всегда темно, беспросветно и уныло.Ночь, улица, фонарь, аптека,Бессмысленный и тусклый свет.Живи еще хоть четверть века —Всё будет так. Исхода нет.Умрешь — начнешь опять сначалаИ повторится всё, как встарь:Ночь, ледяная рябь канала,Аптека, улица, фонарь.

А ватник - это тот , кто катает вату на форуме ?

А ватник - это тот , кто катает вату на форуме ? andrein

Повідомлень: 949 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 280 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:32 Ukrainian написав: Фантастика

По Німеччині ідеш скрізь вітряки та сонячні батереі і то 46%

В штатах я щось ні вітряків ні сонячних батарей (крім Каліфорнії ) не бачив ФантастикаПо Німеччині ідеш скрізь вітряки та сонячні батереі і то 46%В штатах я щось ні вітряків ні сонячних батарей (крім Каліфорнії ) не бачив

А восточное прибрежье? А летишь на самолете в мидуэст в ясную погоду и сплошные ветряки? И дело не только ветряки. Кругом на домах солнечные батареи ...

Байден только на альтернативную энергетику дает 2 трлн. И это не считая инвестиций частного сектора.

Уже давно посчитано, что одной только солнечной энергии вполне достаточно для нужд человечества. Даже без учета гидро, ветро, приливной, термальной и пр. энергетики.

Вопрос сейчас только кому и как её собирать. А восточное прибрежье? А летишь на самолете в мидуэст в ясную погоду и сплошные ветряки? И дело не только ветряки. Кругом на домах солнечные батареи ...Байден только на альтернативную энергетику дает 2 трлн. И это не считая инвестиций частного сектора.Уже давно посчитано, что одной только солнечной энергии вполне достаточно для нужд человечества. Даже без учета гидро, ветро, приливной, термальной и пр. энергетики.Вопрос сейчас только кому и как её собирать. Libo 2

Повідомлень: 9079 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4137 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:36 andrein написав: А ватник - это тот , кто катает вату на форуме ?

А ватник - это тот , кто катает вату на форуме ?



Ватник - это у нас в простонародье русская свинья и их пидсвынки на Украине. Собирательно. Животные. Кто за путена и расея вперде. Ватник - это у нас в простонародье русская свинья и их пидсвынки на Украине. Собирательно. Животные. Кто за путена и расея вперде. Libo 2

Повідомлень: 9079 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4137 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:38 Libo написав: Ukrainian написав: Фантастика

По Німеччині ідеш скрізь вітряки та сонячні батереі і то 46%

В штатах я щось ні вітряків ні сонячних батарей (крім Каліфорнії ) не бачив ФантастикаПо Німеччині ідеш скрізь вітряки та сонячні батереі і то 46%В штатах я щось ні вітряків ні сонячних батарей (крім Каліфорнії ) не бачив

А восточное прибрежье? А летишь на самолете в мидуэст в ясную погоду и сплошные ветряки? И дело не только ветряки. Кругом на домах солнечные батареи ...

Байден только на альтернативную энергетику дает 2 трлн. И это не считая инвестиций частного сектора.

Уже давно посчитано, что одной только солнечной энергии вполне достаточно для нужд человечества. Даже без учета гидро, ветро, приливной, термальной и пр. энергетики.

Вопрос сейчас только кому и как её собирать. А восточное прибрежье? А летишь на самолете в мидуэст в ясную погоду и сплошные ветряки? И дело не только ветряки. Кругом на домах солнечные батареи ...Байден только на альтернативную энергетику дает 2 трлн. И это не считая инвестиций частного сектора.Уже давно посчитано, что одной только солнечной энергии вполне достаточно для нужд человечества. Даже без учета гидро, ветро, приливной, термальной и пр. энергетики.Вопрос сейчас только кому и как её собирать.

Ужас.

Прям как в средневековье, летишь на воздушном шаре, видишь под собой бесконечные ветряные мельницы и думаешь, вот это гений технической мысли.

Технологический скачок. Ужас.Прям как в средневековье, летишь на воздушном шаре, видишь под собой бесконечные ветряные мельницы и думаешь, вот это гений технической мысли.Технологический скачок. andrein

Повідомлень: 949 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 280 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:49 andrein написав: Да и расскажите обязательно немцам про искусственный интеллект и возобновляемые источники, а то они дураки тянут себе уже вторую трубу от Газпрома. Да и расскажите обязательно немцам про искусственный интеллект и возобновляемые источники, а то они дураки тянут себе уже вторую трубу от Газпрома.

У немцев более серьезные планы с трубой, чем отапливать жилища бюргеров - они хотят стать центральным европейским газовым хабом. Плюс дружба с РФ против США.

Возобновляемые источники в этой игре на втором плане. У немцев более серьезные планы с трубой, чем отапливать жилища бюргеров - они хотят стать центральным европейским газовым хабом. Плюс дружба с РФ против США.Возобновляемые источники в этой игре на втором плане. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов. Starikan 2 Повідомлень: 17837 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2052 раз. Подякували: 2901 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:53 Re: Эпидемия коронавируса в мире Libo написав: Байден только на альтернативную энергетику дает 2 трлн. И это не считая инвестиций частного сектора.

Уже давно посчитано, что одной только солнечной энергии вполне достаточно для нужд человечества. Байден только на альтернативную энергетику дает 2 трлн. И это не считая инвестиций частного сектора.Уже давно посчитано, что одной только солнечной энергии вполне достаточно для нужд человечества.

Ну щоб дати спочатку потрібно їх зібрати через податки; чи знову підемо через станок?

Все вірно от тільки де її зберігати щоб був доступ коли сонце не світить поки що з батареями не виходить, щоб і щільність енергії була і живучість і при цьому доступність. Тому без батарей це фантастика. Ну щоб дати спочатку потрібно їх зібрати через податки; чи знову підемо через станок?Все вірно от тільки де її зберігати щоб був доступ коли сонце не світить поки що з батареями не виходить, щоб і щільність енергії була і живучість і при цьому доступність. Тому без батарей це фантастика. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9416 З нами з: 18.06.08 Подякував: 25 раз. Подякували: 657 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:07 Starikan написав: У немцев более серьезные планы с трубой, чем отапливать жилища бюргеров - они хотят стать центральным европейским газовым хабом. Плюс дружба с РФ против США.

Возобновляемые источники в этой игре на втором плане. У немцев более серьезные планы с трубой, чем отапливать жилища бюргеров - они хотят стать центральным европейским газовым хабом. Плюс дружба с РФ против США.Возобновляемые источники в этой игре на втором плане.



Немцы отказались от ядерной энергии и угля. Скоро откажутся и от газа. А этот газопровод они уже предлагают руссишешвайнам переоборудовать в водородогон. Водород производить на территории России. Но зеленые против производства серого водорода, а белый обойдется дороже. Но все надеются, чтобы не сдохнуть пида-рашка будет вынуждена пойти на производство и поставку белого водорода. Вот для этого труба как бы имеет смысл. Немцы отказались от ядерной энергии и угля. Скоро откажутся и от газа. А этот газопровод они уже предлагают руссишешвайнам переоборудовать в водородогон. Водород производить на территории России. Но зеленые против производства серого водорода, а белый обойдется дороже. Но все надеются, чтобы не сдохнуть пида-рашка будет вынуждена пойти на производство и поставку белого водорода. Вот для этого труба как бы имеет смысл. Libo 2

Повідомлень: 9079 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4137 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:13 Ukrainian написав: Ну щоб дати спочатку потрібно їх зібрати через податки; чи знову підемо через станок?

Все вірно от тільки де її зберігати щоб був доступ коли сонце не світить поки що з батареями не виходить, щоб і щільність енергії була і живучість і при цьому доступність. Тому без батарей це фантастика. Ну щоб дати спочатку потрібно їх зібрати через податки; чи знову підемо через станок?Все вірно от тільки де її зберігати щоб був доступ коли сонце не світить поки що з батареями не виходить, щоб і щільність енергії була і живучість і при цьому доступність. Тому без батарей це фантастика.



Ну ты говоришь о вчерашнем дне. Уже даже в Украине можно купить батареи для хранения энергии для бытовых домашних нужд. Днем от солнца заряжаются, ночью энергия отдается и ее хватает для дома. В Америке уже просто устанавливаются батареи, которые производят электричество из водорода и обеспечивают ими крупные офисы и жилые массивы. Маск скоро выдаст такие батареи, которые произведут революцию в энергетике. Ну ты говоришь о вчерашнем дне. Уже даже в Украине можно купить батареи для хранения энергии для бытовых домашних нужд. Днем от солнца заряжаются, ночью энергия отдается и ее хватает для дома. В Америке уже просто устанавливаются батареи, которые производят электричество из водорода и обеспечивают ими крупные офисы и жилые массивы. Маск скоро выдаст такие батареи, которые произведут революцию в энергетике. Libo 2

Повідомлень: 9079 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4137 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:17



https://www.bloomenergy.com/



PS Libo 2

Повідомлень: 9079 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4137 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:50 andrein

Хотів вам в лічку написати стосовно Libo, але такої можливості не бачу .... хм...



Короче кажучи, мене бравада, неповага і короткозорість Libo подзає... і я його забанив.

І вам раджу.



Шо дратує, що все-рівно бачиш суб"єкт Libo написав повідомлення... Двіжок цього хфорума хєрня! change_pm Повідомлень: 2693 З нами з: 03.02.16 Подякував: 71 раз. Подякували: 593 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2501250225032504> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7343 1706136

ЛОБ П'ят 25 гру, 2020 18:57