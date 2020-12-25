Как-то пропустили профильную дату для коронавирусной ветки - 1 000 000 встретившихся с коронавирусом украинцев.
Первое государство, хоть и очень маленькое - Андорра, преодолело планку в 10 процентов населения, перенесших коронавирус.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:08
Как-то пропустили профильную дату для коронавирусной ветки - 1 000 000 встретившихся с коронавирусом украинцев.
Первое государство, хоть и очень маленькое - Андорра, преодолело планку в 10 процентов населения, перенесших коронавирус.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Нет уже никакой Андорры. (с) голосом из советского анекдота.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:47
Имеет.
Но очень надеюсь, что хватит ума ими не воспользоваться.
Если такое случится и реально удастся, это будет такой удар по Pax Americana, что курс доллара будет десятым вопросом.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:02
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Израиле с 27 вводят очередной локдаун.
Предлагаю всем непривитым от гриппа и коронавируса SARS-COV-19 сторонникам идеи что маска спасает пойти по израильскому пути и не отлучаться от дома далее чем на 1000 метров, а также не принимать никаких гостей и самому естественно никуда не ходить.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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