Предлагаю всем непривитым от гриппа и коронавируса SARS-COV-19 сторонникам идеи что маска спасает пойти по израильскому пути и не отлучаться от дома далее чем на 1000 метров, а также не принимать никаких гостей и самому естественно никуда не ходить.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Шесть случаев анафилактической реакции на вакцину Pfizer зафиксировали в США и два – в Великобритании, передает "Голос Америки". Несмотря на то, что это явление не носит массовый характер и зафиксировано лишь у восьми человек, хотя в США по состоянию на19 декабря привились 272 тыс. граждан, американские власти обратили на это внимание. В свою очередь представители компании-производителя вакцины объявили, что будут отслеживать все реакции, о которых информируют Центры США по контролю и профилактике заболеваний. По информации журнала Science, анафилактическую реакцию может вызвать любая вакцина, но, как правило, такие явления очень редки и составляют примерно один случай на миллион. ...... Чтобы предотвратить осложнения после вакцинации, врачи советуют наблюдать за теми, кто получил прививку, в течении 15 минут.
Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, выявлен в восьми европейских странах, сообщил в Twitter глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Он добавил, что новый штамм, в отличие от предыдущих, похоже, распространяется среди более молодых возрастных групп.