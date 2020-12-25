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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 101
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:08

Как-то пропустили профильную дату для коронавирусной ветки - 1 000 000 встретившихся с коронавирусом украинцев.

Первое государство, хоть и очень маленькое - Андорра, преодолело планку в 10 процентов населения, перенесших коронавирус.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Первое государство, хоть и очень маленькое - Андорра, преодолело планку в 10 процентов населения, перенесших коронавирус.

Нет уже никакой Андорры. (с) голосом из советского анекдота.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:47

  tumos написав:....
Мой вопрос был ответом на вопрос о покупке доллара. Трамп имеет законодательные возможности ввести военное положение. ...

Имеет.
Но очень надеюсь, что хватит ума ими не воспользоваться.
Если такое случится и реально удастся, это будет такой удар по Pax Americana, что курс доллара будет десятым вопросом.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Израиле с 27 вводят очередной локдаун.

Предлагаю всем непривитым от гриппа и коронавируса SARS-COV-19 сторонникам идеи что маска спасает пойти по израильскому пути и не отлучаться от дома далее чем на 1000 метров, а также не принимать никаких гостей и самому естественно никуда не ходить.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 01:50

Шесть случаев анафилактической реакции на вакцину Pfizer зафиксировали в США и два – в Великобритании, передает "Голос Америки".
Несмотря на то, что это явление не носит массовый характер и зафиксировано лишь у восьми человек, хотя в США по состоянию на19 декабря привились 272 тыс. граждан, американские власти обратили на это внимание. В свою очередь представители компании-производителя вакцины объявили, что будут отслеживать все реакции, о которых информируют Центры США по контролю и профилактике заболеваний.
По информации журнала Science, анафилактическую реакцию может вызвать любая вакцина, но, как правило, такие явления очень редки и составляют примерно один случай на миллион.
......
Чтобы предотвратить осложнения после вакцинации, врачи советуют наблюдать за теми, кто получил прививку, в течении 15 минут.

https://focus.ua/world/470375-uchenye-nachali-issledovat-sluchai-allergicheskoy-reakcii-na-vakcinu-pfizer
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 01:53

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, выявлен в восьми европейских странах, сообщил в Twitter глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Он добавил, что новый штамм, в отличие от предыдущих, похоже, распространяется среди более молодых возрастных групп.

https://focus.ua/world/470372-novyy-shtamm-koronavirusa-obnaruzhen-v-vosmi-stranah-evropy-voz
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