RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2501250225032504

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 101
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 01:53

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, выявлен в восьми европейских странах, сообщил в Twitter глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Он добавил, что новый штамм, в отличие от предыдущих, похоже, распространяется среди более молодых возрастных групп.

https://focus.ua/world/470372-novyy-shtamm-koronavirusa-obnaruzhen-v-vosmi-stranah-evropy-voz
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18040
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4639 раз.
Подякували: 4336 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 03:34

Ещё к вопросу об аллергии от вакцины.
При 8 зафиксированных случаях аллергии:
Сегодня правительство опубликовало данные, которые показывают, что количество людей, получивших вакцину в период с 8 по 20 декабря в Великобритании, составляет 616 933 человека.

https://www.gov.uk/government/news/over-600000-people-get-first-dose-of-pfizerbiontech-vaccine;

...в стране вакцину (также от Pfizer/BioNTech) уже получили 210 тысяч человек только в четверг, 24 декабря, прививки сделали более 74 000 жителей Израиля.

Прививают людей из группы риска и медицинских работников. Со следующей недели МЗ Израиля планирует вакцинировать по 100 тысяч человек в сутки. Вакцинация будет происходить без выходных, даже в субботу.

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3161411-v-britanii-ot-koronavirusa-vakcinirovali-600-tysac-celovek-v-izraile-200-tysac.html;

Сегодня (23.12) Соединенные Штаты достигли ранней, но важной вехи - юрисдикции сообщили, что более 1 миллиона человек получили свою первую дозу вакцины COVID-19 с момента начала введения вакцины 10 дней назад.

https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s1223-vaccine-milestone.html (здесь частично Moderna, но меньшая часть, т.к. позже получено разрешение).

Не нашёл цифру по Канаде, но и без неё уже больше 1,5 млн вакцинированных.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18040
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4639 раз.
Подякували: 4336 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 07:31

Урок з медсестрою Тіффані засвоєно. Тепер публічне щеплення медиків відбувається порожнім шприцем з опущеним поршнем :)

https://www.facebook.com/10004305093910 ... 497291645/
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
Аватар користувача
 
Повідомлень: 287
З нами з: 14.12.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2501250225032504
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7343 1706402
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 18:57
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18328)
26.12.2020 05:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.