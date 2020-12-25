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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2501250225032504 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 101 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 44 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 101 Додано: Суб 26 гру, 2020 01:53 Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, выявлен в восьми европейских странах, сообщил в Twitter глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Он добавил, что новый штамм, в отличие от предыдущих, похоже, распространяется среди более молодых возрастных групп.

https://focus.ua/world/470372-novyy-shtamm-koronavirusa-obnaruzhen-v-vosmi-stranah-evropy-voz ЛАД 2 Повідомлень: 18040 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4639 раз. Подякували: 4336 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 03:34

При 8 зафиксированных случаях аллергии:

Сегодня правительство опубликовало данные, которые показывают, что количество людей, получивших вакцину в период с 8 по 20 декабря в Великобритании, составляет 616 933 человека.

https://www.gov.uk/government/news/over-600000-people-get-first-dose-of-pfizerbiontech-vaccine ;



...в стране вакцину (также от Pfizer/BioNTech) уже получили 210 тысяч человек только в четверг, 24 декабря, прививки сделали более 74 000 жителей Израиля.



Прививают людей из группы риска и медицинских работников. Со следующей недели МЗ Израиля планирует вакцинировать по 100 тысяч человек в сутки. Вакцинация будет происходить без выходных, даже в субботу.

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3161411-v-britanii-ot-koronavirusa-vakcinirovali-600-tysac-celovek-v-izraile-200-tysac.html ;



Сегодня (23.12) Соединенные Штаты достигли ранней, но важной вехи - юрисдикции сообщили, что более 1 миллиона человек получили свою первую дозу вакцины COVID-19 с момента начала введения вакцины 10 дней назад.

https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s1223-vaccine-milestone.html (здесь частично Moderna, но меньшая часть, т.к. позже получено разрешение).



Не нашёл цифру по Канаде, но и без неё уже больше 1,5 млн вакцинированных. Ещё к вопросу об аллергии от вакцины.При 8 зафиксированных случаях аллергии:(здесь частично Moderna, но меньшая часть, т.к. позже получено разрешение).Не нашёл цифру по Канаде, но и без неё уже больше 1,5 млн вакцинированных. ЛАД 2 Повідомлень: 18040 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4639 раз. Подякували: 4336 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 07:31



https://www.facebook.com/10004305093910 ... 497291645/ Урок з медсестрою Тіффані засвоєно. Тепер публічне щеплення медиків відбувається порожнім шприцем з опущеним поршнем $38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr andriykulyk76

Повідомлень: 287 З нами з: 14.12.16 Подякував: 29 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2501250225032504 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7343 1706402

ЛОБ П'ят 25 гру, 2020 18:57