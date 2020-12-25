Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, выявлен в восьми европейских странах, сообщил в Twitter глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Он добавил, что новый штамм, в отличие от предыдущих, похоже, распространяется среди более молодых возрастных групп.
...в стране вакцину (также от Pfizer/BioNTech) уже получили 210 тысяч человек только в четверг, 24 декабря, прививки сделали более 74 000 жителей Израиля.
Прививают людей из группы риска и медицинских работников. Со следующей недели МЗ Израиля планирует вакцинировать по 100 тысяч человек в сутки. Вакцинация будет происходить без выходных, даже в субботу.
Сегодня (23.12) Соединенные Штаты достигли ранней, но важной вехи - юрисдикции сообщили, что более 1 миллиона человек получили свою первую дозу вакцины COVID-19 с момента начала введения вакцины 10 дней назад.