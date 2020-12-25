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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2501250225032504

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 101
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 01:53

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, выявлен в восьми европейских странах, сообщил в Twitter глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Он добавил, что новый штамм, в отличие от предыдущих, похоже, распространяется среди более молодых возрастных групп.

https://focus.ua/world/470372-novyy-shtamm-koronavirusa-obnaruzhen-v-vosmi-stranah-evropy-voz
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 03:34

Ещё к вопросу об аллергии от вакцины.
При 8 зафиксированных случаях аллергии:
Сегодня правительство опубликовало данные, которые показывают, что количество людей, получивших вакцину в период с 8 по 20 декабря в Великобритании, составляет 616 933 человека.

https://www.gov.uk/government/news/over-600000-people-get-first-dose-of-pfizerbiontech-vaccine;

...в стране вакцину (также от Pfizer/BioNTech) уже получили 210 тысяч человек только в четверг, 24 декабря, прививки сделали более 74 000 жителей Израиля.

Прививают людей из группы риска и медицинских работников. Со следующей недели МЗ Израиля планирует вакцинировать по 100 тысяч человек в сутки. Вакцинация будет происходить без выходных, даже в субботу.

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3161411-v-britanii-ot-koronavirusa-vakcinirovali-600-tysac-celovek-v-izraile-200-tysac.html;

Сегодня (23.12) Соединенные Штаты достигли ранней, но важной вехи - юрисдикции сообщили, что более 1 миллиона человек получили свою первую дозу вакцины COVID-19 с момента начала введения вакцины 10 дней назад.

https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s1223-vaccine-milestone.html (здесь частично Moderna, но меньшая часть, т.к. позже получено разрешение).

Не нашёл цифру по Канаде, но и без неё уже больше 1,5 млн вакцинированных.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 07:31

Урок з медсестрою Тіффані засвоєно. Тепер публічне щеплення медиків відбувається порожнім шприцем з опущеним поршнем :)

https://www.facebook.com/10004305093910 ... 497291645/
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andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 09:25

  stm написав:
  andrein написав:Капитализм упёрся в свои пределы роста. Технологических прорывов нет. Повышать уровень жизни людей для того, чтобы делать витрину капитализма уже нет нужды - нет СССР и все давно глобализировались и все как один за капитализм.
Но люди привыкли много потреблять, авто уже практически есть даже у бомжей, безработные в шестом поколении требуют денег и безплатной медицины. Плюс ко всему - экология, ездят тут понимаешь ли , дымят и загаживают природу, летают по три раза в год на отдых. И эти проблемы нужно решать как-то.
И Грета Тумберг в ООН не от себя говорила, она озвучила мысли своих спонсоров - жить надо скромнее и беречь природу, а то нефть закончится быстрее чем придумают термоядерный реактор. :)
Элитам нужно решить вопрос, как уменьшить потребление при этом не свалившись в Великую Депрессию и бунты людей и желательно сделать это так, чтобы у людей не возникало вопросов типа, а почему я не могу слетать на отдых в Египет или на Новый Год в Лондон.
Да потому что - коронавирус.
Сиди дома, смотри телек. :)

Что значит нельзя, хоть сегодня вперёд в Египет тест ПЦР и вполне себе новый год. Да и практика всех стран, не только капитализма, говорит что болеют воспалениями лёгких чаще и умирают от этого больше, т.е. уже не копая так глубоко в теории тупика капитализма видно что что-то надо бы сделать что бы остановить смерти среди незащищённых слоев населения с патологиями, которые до этого так не подвергались опасности. Но это если фильтровать псевдонауку, а если развивать, то вперёд - Вы и юрист всея Украины от русскоговорящего населения преуспеваете с лихвой.

яка межа росту?
це СРСР вперся в межу роста, бо методи керування не відповідали складності системи.

Друга помилка, це теза в andrein про обмеження споживання. Якраз споживання стимулюють, не будуть же заводи працювати на склад. Чи ти про "виробництво контента" ютуба і тіктока? Так там теж ріст.

Про нафту, я ще при СРСР в юному техніку читав, що вона вже на цей час мала би закінчитися...
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:23

  andriykulyk76 написав:Урок з медсестрою Тіффані засвоєно. Тепер публічне щеплення медиків відбувається порожнім шприцем з опущеним поршнем :)

https://www.facebook.com/10004305093910 ... 497291645/


На полном видео видно, что четыре из пяти медработников вакцинированы как обычно, а пятый - действительно засуетились перед камерами. Но потом пишут ему сделали норм.

https://kfoxtv.com/news/coronavirus/vid ... _GOq-bNcao
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:25

  andriykulyk76 написав:Урок з медсестрою Тіффані засвоєно. Тепер публічне щеплення медиків відбувається порожнім шприцем з опущеним поршнем :)

https://www.facebook.com/10004305093910 ... 497291645/

Медики тупо отбрехиваются
https://www.ktsm.com/local/el-paso-news ... umc-event/
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:26

  freeze написав:Как-то пропустили профильную дату для коронавирусной ветки - 1 000 000 встретившихся с коронавирусом украинцев.

Мы же газ, нефть и батареи обсуждаем, не мешайте :mrgreen: :mrgreen:

Что касается миллиона встретившихся, я бы увеличил это число вдвое - каждый 15-20й. Это больше соответствует реальной статистике по знакомым и родственникам.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:а пятый - действительно засуетились перед камерами

Да как не суетись нельзя вколоть шприц без лекарства (с опущенным поршнем) и в добавок ещё и забыть нажать поршень. Можно было забыть набрать лекарство, можно было забыть нажать поршень. Но но два действия сразу. Разве что ты вообще колешь в первый раз и у тебя мандраж. Но там же все не новички.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:32

  ЛАД написав:
Шесть случаев анафилактической реакции на вакцину Pfizer зафиксировали в США и два – в Великобритании, передает "Голос Америки".
Чтобы предотвратить осложнения после вакцинации, врачи советуют наблюдать за теми, кто получил прививку, в течении 15 минут.

https://focus.ua/world/470375-uchenye-nachali-issledovat-sluchai-allergicheskoy-reakcii-na-vakcinu-pfizer

Когда я прививался от столбняка (не помню уже, по какому поводу), должен был ждать после инъекции полчаса, только после этого врач делал отметку о прививке. Странно, что это не практикуется при использовании новой и, откровенно говоря, наспех сделанной вакцины.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:44

  Starikan написав:Когда я прививался от столбняка (не помню уже, по какому поводу), должен был ждать после инъекции полчаса, только после этого врач делал отметку о прививке. Странно, что это не практикуется при использовании новой и, откровенно говоря, наспех сделанной вакцины.


Профессор, так практически со всеми прививками.
А реально тебя перед прививкой надо было проверить на алкоголь. После надо было закрыть на две недели на карантин в закрытый стационар и только потом выдавать справку. Потому что если после прививки ты пошел и нажрался, то толку от прививки никакого и справка твоя таким образом - липа. 8)
Libo
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