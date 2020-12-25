Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, выявлен в восьми европейских странах, сообщил в Twitter глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Он добавил, что новый штамм, в отличие от предыдущих, похоже, распространяется среди более молодых возрастных групп.
...в стране вакцину (также от Pfizer/BioNTech) уже получили 210 тысяч человек только в четверг, 24 декабря, прививки сделали более 74 000 жителей Израиля.
Прививают людей из группы риска и медицинских работников. Со следующей недели МЗ Израиля планирует вакцинировать по 100 тысяч человек в сутки. Вакцинация будет происходить без выходных, даже в субботу.
Сегодня (23.12) Соединенные Штаты достигли ранней, но важной вехи - юрисдикции сообщили, что более 1 миллиона человек получили свою первую дозу вакцины COVID-19 с момента начала введения вакцины 10 дней назад.
andrein написав:Капитализм упёрся в свои пределы роста. Технологических прорывов нет. Повышать уровень жизни людей для того, чтобы делать витрину капитализма уже нет нужды - нет СССР и все давно глобализировались и все как один за капитализм. Но люди привыкли много потреблять, авто уже практически есть даже у бомжей, безработные в шестом поколении требуют денег и безплатной медицины. Плюс ко всему - экология, ездят тут понимаешь ли , дымят и загаживают природу, летают по три раза в год на отдых. И эти проблемы нужно решать как-то. И Грета Тумберг в ООН не от себя говорила, она озвучила мысли своих спонсоров - жить надо скромнее и беречь природу, а то нефть закончится быстрее чем придумают термоядерный реактор. Элитам нужно решить вопрос, как уменьшить потребление при этом не свалившись в Великую Депрессию и бунты людей и желательно сделать это так, чтобы у людей не возникало вопросов типа, а почему я не могу слетать на отдых в Египет или на Новый Год в Лондон. Да потому что - коронавирус. Сиди дома, смотри телек.
Что значит нельзя, хоть сегодня вперёд в Египет тест ПЦР и вполне себе новый год. Да и практика всех стран, не только капитализма, говорит что болеют воспалениями лёгких чаще и умирают от этого больше, т.е. уже не копая так глубоко в теории тупика капитализма видно что что-то надо бы сделать что бы остановить смерти среди незащищённых слоев населения с патологиями, которые до этого так не подвергались опасности. Но это если фильтровать псевдонауку, а если развивать, то вперёд - Вы и юрист всея Украины от русскоговорящего населения преуспеваете с лихвой.
яка межа росту? це СРСР вперся в межу роста, бо методи керування не відповідали складності системи.
Друга помилка, це теза в andrein про обмеження споживання. Якраз споживання стимулюють, не будуть же заводи працювати на склад. Чи ти про "виробництво контента" ютуба і тіктока? Так там теж ріст.
Про нафту, я ще при СРСР в юному техніку читав, що вона вже на цей час мала би закінчитися...
freeze написав:Как-то пропустили профильную дату для коронавирусной ветки - 1 000 000 встретившихся с коронавирусом украинцев.
Мы же газ, нефть и батареи обсуждаем, не мешайте
Что касается миллиона встретившихся, я бы увеличил это число вдвое - каждый 15-20й. Это больше соответствует реальной статистике по знакомым и родственникам.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
freeze написав:а пятый - действительно засуетились перед камерами
Да как не суетись нельзя вколоть шприц без лекарства (с опущенным поршнем) и в добавок ещё и забыть нажать поршень. Можно было забыть набрать лекарство, можно было забыть нажать поршень. Но но два действия сразу. Разве что ты вообще колешь в первый раз и у тебя мандраж. Но там же все не новички.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Шесть случаев анафилактической реакции на вакцину Pfizer зафиксировали в США и два – в Великобритании, передает "Голос Америки". Чтобы предотвратить осложнения после вакцинации, врачи советуют наблюдать за теми, кто получил прививку, в течении 15 минут.
Когда я прививался от столбняка (не помню уже, по какому поводу), должен был ждать после инъекции полчаса, только после этого врач делал отметку о прививке. Странно, что это не практикуется при использовании новой и, откровенно говоря, наспех сделанной вакцины.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan написав:Когда я прививался от столбняка (не помню уже, по какому поводу), должен был ждать после инъекции полчаса, только после этого врач делал отметку о прививке. Странно, что это не практикуется при использовании новой и, откровенно говоря, наспех сделанной вакцины.
Профессор, так практически со всеми прививками. А реально тебя перед прививкой надо было проверить на алкоголь. После надо было закрыть на две недели на карантин в закрытый стационар и только потом выдавать справку. Потому что если после прививки ты пошел и нажрался, то толку от прививки никакого и справка твоя таким образом - липа.