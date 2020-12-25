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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 101
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 11:02

  freeze написав:
  andriykulyk76 написав:Урок з медсестрою Тіффані засвоєно. Тепер публічне щеплення медиків відбувається порожнім шприцем з опущеним поршнем :)

https://www.facebook.com/10004305093910 ... 497291645/


На полном видео видно, что четыре из пяти медработников вакцинированы как обычно, а пятый - действительно засуетились перед камерами. Но потом пишут ему сделали норм.

https://kfoxtv.com/news/coronavirus/vid ... _GOq-bNcao


Згоден. Прехвилювався й забув набрати рідину в шприц, після введення голки в тіло просто грав роль. Дивно що хвилювався, але напевно було чого.
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andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:09

  andriykulyk76 написав:Згоден. Прехвилювався й забув набрати рідину в шприц, після введення голки в тіло просто грав роль. Дивно що хвилювався, але напевно було чого.


Поведение непрофессиональных непубличных людей перед телекамерами часто заторможенное, бывает паническое, иногда даже текст по бумажке прочитать не могут - в горле ком и слова не идут.
Не только перед телекамерами - попробуйте выйти, например, на сцену в зале, где сидят несколько тысяч человек и все разом вдруг посмотрели на тебя, часть выходящих на сцену обязательно запнётся на ровном месте, или просто растянется на ступеньках, у большинства ноги становятся деревянными и мало контролируемыми.)) Так и здесь, бедный медбрат, ТВ съемки, журналисты, все смотрят на твои руки, возможно первый раз в жизни такое у него происходит.
freeze
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