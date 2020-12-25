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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 гру, 2020 11:02
Згоден. Прехвилювався й забув набрати рідину в шприц, після введення голки в тіло просто грав роль. Дивно що хвилювався, але напевно було чого.
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andriykulyk76
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Додано: Суб 26 гру, 2020 12:09
andriykulyk76 написав:
Згоден. Прехвилювався й забув набрати рідину в шприц, після введення голки в тіло просто грав роль. Дивно що хвилювався, але напевно було чого.
Поведение непрофессиональных непубличных людей перед телекамерами часто заторможенное, бывает паническое, иногда даже текст по бумажке прочитать не могут - в горле ком и слова не идут.
Не только перед телекамерами - попробуйте выйти, например, на сцену в зале, где сидят несколько тысяч человек и все разом вдруг посмотрели на тебя, часть выходящих на сцену обязательно запнётся на ровном месте, или просто растянется на ступеньках, у большинства ноги становятся деревянными и мало контролируемыми.)) Так и здесь, бедный медбрат, ТВ съемки, журналисты, все смотрят на твои руки, возможно первый раз в жизни такое у него происходит.
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