RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2503250425052506>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 101
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 11:02

  freeze написав:
  andriykulyk76 написав:Урок з медсестрою Тіффані засвоєно. Тепер публічне щеплення медиків відбувається порожнім шприцем з опущеним поршнем :)

https://www.facebook.com/10004305093910 ... 497291645/


На полном видео видно, что четыре из пяти медработников вакцинированы как обычно, а пятый - действительно засуетились перед камерами. Но потом пишут ему сделали норм.

https://kfoxtv.com/news/coronavirus/vid ... _GOq-bNcao


Згоден. Прехвилювався й забув набрати рідину в шприц, після введення голки в тіло просто грав роль. Дивно що хвилювався, але напевно було чого.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
Аватар користувача
 
Повідомлень: 288
З нами з: 14.12.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:09

  andriykulyk76 написав:Згоден. Прехвилювався й забув набрати рідину в шприц, після введення голки в тіло просто грав роль. Дивно що хвилювався, але напевно було чого.


Поведение непрофессиональных непубличных людей перед телекамерами часто заторможенное, бывает паническое, иногда даже текст по бумажке прочитать не могут - в горле ком и слова не идут.
Не только перед телекамерами - попробуйте выйти, например, на сцену в зале, где сидят несколько тысяч человек и все разом вдруг посмотрели на тебя, часть выходящих на сцену обязательно запнётся на ровном месте, или просто растянется на ступеньках, у большинства ноги становятся деревянными и мало контролируемыми.)) Так и здесь, бедный медбрат, ТВ съемки, журналисты, все смотрят на твои руки, возможно первый раз в жизни такое у него происходит.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19633
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4694 раз.
Подякували: 7447 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:57

В США зарегистрировали первую аллергическую реакцию на вакцину Moderna

https://interfax.com.ua/news/general/712706.html
https://abcnews.go.com/Health/coronavir ... d=74837900
tumos
 
Повідомлень: 1413
З нами з: 12.03.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:08

  tumos написав:В США зарегистрировали первую аллергическую реакцию на вакцину Moderna

https://interfax.com.ua/news/general/712706.html
https://abcnews.go.com/Health/coronavir ... d=74837900

цікаво, а на плацебо буває алегрічна реакція?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22801
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:19

  flyman написав:
  tumos написав:В США зарегистрировали первую аллергическую реакцию на вакцину Moderna

https://interfax.com.ua/news/general/712706.html
https://abcnews.go.com/Health/coronavir ... d=74837900

цікаво, а на плацебо буває алегрічна реакція?


Известны случаи аллергических реакций даже на солнечный свет.
Часто бывает, что люди только завидев шприц с обезболивающим у стоматолога или скарификатор у медсестры при заборе крови, просто теряют сознание. По крайней мере у них наблюдаются более выраженные симптомы, чем симптомы у описанного врача с реакцией на вакцину, которые он описывает при вакцинации - учащенное сердцебиение, онемел язык, упало давление.

Шесть случаев относительно слабых аллергических реакция в Северной Америке при том, что вакцинировано миллиона два человек. Это вообще жуткий успех ))) Если бы двум миллионам людей укололи банальный древний и широко используемый витамин B12, уж точно случаев аллергических реакций было на два порядка( х 100 ) больше минимум )))
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19633
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4694 раз.
Подякували: 7447 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:24

  flyman написав:
  tumos написав:В США зарегистрировали первую аллергическую реакцию на вакцину Moderna

https://interfax.com.ua/news/general/712706.html
https://abcnews.go.com/Health/coronavir ... d=74837900

цікаво, а на плацебо буває алегрічна реакція?

Насколько я понял в данном случае прививки вводили не плацебо. А случай на испытаниях действительно интересен. Наверное для начала надо понимать какой препарат использовали в качестве плацебо.
tumos
 
Повідомлень: 1413
З нами з: 12.03.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:26

  Starikan написав:Что касается миллиона встретившихся, я бы увеличил это число вдвое - каждый 15-20й. Это больше соответствует реальной статистике по знакомым и родственникам.

Статистика - это наука, она не терпит приблизительности:
https://www.youtube.com/watch?v=V2phQV8UV-E
Igneus
 
Повідомлень: 867
З нами з: 29.08.18
Подякував: 372 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:48

  freeze написав:
  flyman написав:
  tumos написав:В США зарегистрировали первую аллергическую реакцию на вакцину Moderna

https://interfax.com.ua/news/general/712706.html
https://abcnews.go.com/Health/coronavir ... d=74837900

цікаво, а на плацебо буває алегрічна реакція?


Известны случаи аллергических реакций даже на солнечный свет.
Часто бывает, что люди только завидев шприц с обезболивающим у стоматолога или скарификатор у медсестры при заборе крови, просто теряют сознание. По крайней мере у них наблюдаются более выраженные симптомы, чем симптомы у описанного врача с реакцией на вакцину, которые он описывает при вакцинации - учащенное сердцебиение, онемел язык, упало давление.

Шесть случаев относительно слабых аллергических реакция в Северной Америке при том, что вакцинировано миллиона два человек. Это вообще жуткий успех ))) Если бы двум миллионам людей укололи банальный древний и широко используемый витамин B12, уж точно случаев аллергических реакций было на два порядка( х 100 ) больше минимум )))

щодо сонця знаю багато чутливих людей.
Але там маєм жостке опроміннення як ультрафіолет. Так що це не той приклад для порівняння.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22801
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:14

  vitaliy_berdinskikh написав:Тыщи польских водителей застряли в Великобритании и не могут вернутся домой на рождество (для поляков это важно, почти или даже более чем для нас Новый год)
https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/P ... iowalo-MSZ

А всё из-за очередного обострения коронои у французских властей.

П.С.
К слову, был сегодня в кино, там как раз трейлер крутили для тех кто б хотел тех водитлей сжечь напалмом, а рейсы из Британии сбивать Буком :mrgreen:

большое спасибо за трейлер !!!
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3156
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6274 раз.
Подякували: 657 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав: Отсюда карантины с сохранением з/п, безусловный базовый доход и т.д.
Иметь работу и жить в роскоши будет один миллиард (украинцы в том числ
что-то пока не так ...
и сохранения зарплаты нету и безусловного дохода нету и ... ну вобщем
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3156
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6274 раз.
Подякували: 657 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2503250425052506>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dr_English, Zebra і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7343 1706777
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 18:57
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21573)
26.12.2020 22:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.