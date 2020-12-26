andriykulyk76 написав:Згоден. Прехвилювався й забув набрати рідину в шприц, після введення голки в тіло просто грав роль. Дивно що хвилювався, але напевно було чого.
Поведение непрофессиональных непубличных людей перед телекамерами часто заторможенное, бывает паническое, иногда даже текст по бумажке прочитать не могут - в горле ком и слова не идут. Не только перед телекамерами - попробуйте выйти, например, на сцену в зале, где сидят несколько тысяч человек и все разом вдруг посмотрели на тебя, часть выходящих на сцену обязательно запнётся на ровном месте, или просто растянется на ступеньках, у большинства ноги становятся деревянными и мало контролируемыми.)) Так и здесь, бедный медбрат, ТВ съемки, журналисты, все смотрят на твои руки, возможно первый раз в жизни такое у него происходит.
Известны случаи аллергических реакций даже на солнечный свет. Часто бывает, что люди только завидев шприц с обезболивающим у стоматолога или скарификатор у медсестры при заборе крови, просто теряют сознание. По крайней мере у них наблюдаются более выраженные симптомы, чем симптомы у описанного врача с реакцией на вакцину, которые он описывает при вакцинации - учащенное сердцебиение, онемел язык, упало давление.
Шесть случаев относительно слабых аллергических реакция в Северной Америке при том, что вакцинировано миллиона два человек. Это вообще жуткий успех ))) Если бы двум миллионам людей укололи банальный древний и широко используемый витамин B12, уж точно случаев аллергических реакций было на два порядка( х 100 ) больше минимум )))
Известны случаи аллергических реакций даже на солнечный свет. Часто бывает, что люди только завидев шприц с обезболивающим у стоматолога или скарификатор у медсестры при заборе крови, просто теряют сознание. По крайней мере у них наблюдаются более выраженные симптомы, чем симптомы у описанного врача с реакцией на вакцину, которые он описывает при вакцинации - учащенное сердцебиение, онемел язык, упало давление.
Шесть случаев относительно слабых аллергических реакция в Северной Америке при том, что вакцинировано миллиона два человек. Это вообще жуткий успех ))) Если бы двум миллионам людей укололи банальный древний и широко используемый витамин B12, уж точно случаев аллергических реакций было на два порядка( х 100 ) больше минимум )))
щодо сонця знаю багато чутливих людей. Але там маєм жостке опроміннення як ультрафіолет. Так що це не той приклад для порівняння.
А всё из-за очередного обострения коронои у французских властей.
П.С. К слову, был сегодня в кино, там как раз трейлер крутили для тех кто б хотел тех водитлей сжечь напалмом, а рейсы из Британии сбивать Буком
большое спасибо за трейлер !!!
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Libo написав: Отсюда карантины с сохранением з/п, безусловный базовый доход и т.д. Иметь работу и жить в роскоши будет один миллиард (украинцы в том числ
что-то пока не так ... и сохранения зарплаты нету и безусловного дохода нету и ... ну вобщем
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України