vitaliy_berdinskikh написав:В Израиле с 27 вводят очередной локдаун.
Предлагаю всем непривитым от гриппа и коронавируса SARS-COV-19 сторонникам идеи что маска спасает пойти по израильскому пути и не отлучаться от дома далее чем на 1000 метров, а также не принимать никаких гостей и самому естественно никуда не ходить.
если обеспечат бесплатную доставку еды и девочек то можно
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
andriykulyk76 написав:Згоден. Прехвилювався й забув набрати рідину в шприц, після введення голки в тіло просто грав роль. Дивно що хвилювався, але напевно було чого.
Поведение непрофессиональных непубличных людей перед телекамерами часто заторможенное, бывает паническое, иногда даже текст по бумажке прочитать не могут - в горле ком и слова не идут. Не только перед телекамерами - попробуйте выйти, например, на сцену в зале, где сидят несколько тысяч человек и все разом вдруг посмотрели на тебя, часть выходящих на сцену обязательно запнётся на ровном месте, или просто растянется на ступеньках, у большинства ноги становятся деревянными и мало контролируемыми.)) Так и здесь, бедный медбрат, ТВ съемки, журналисты, все смотрят на твои руки, возможно первый раз в жизни такое у него происходит.
вот если бы делали прививки сами то не говорили бы такого оправдания , даже если бы вам в клинике делали прививки , сейчас много вакцин идут уже в шприце, особенно так которой вы уже типа 20 лет вакцинируетесь от гриппа. Даже если во флаконе , ну то уж извините достать шприц и уколоть пустым шприцом да можно забыть ваткой протереть до\после или воздух выпустить ( сам забываю иногда ) . Еще не понятно он всем колол и всем ошибался или это был первый его пациент (которому он колол) или там каждого колол другой типа 5 пациентов и 5 кольщиков Вообще товарищи вам еще тема не надоела ? мне уже не интересно даже... уже все почти переболели я для родственников не опасен , для меня тема Ковида уже не интересна , товарищи вы ВСЕ переболеете разве что уйдете отшельниками на хутор на следующих 2 года но вам надо уйти так далеко что там не будет интернета и возможности его пополнять ( даже мобильный) , а раз вы все здесь , то как минимум раз в неделю в супермаркет или магазин\рынок за продуктами вылазку делаете и шансов у вас нету - не тешьте себя иллюзиями , верно говорил Комар - лучше переболеть позже, и чем позже тем лучше Так что успокойтесь переболейте и не нагнетайте себя каждый день .
Еще посмотрите фильмец Пункт назначения» (англ. Final Destination) — серия фильмов ужасов, созданная американскими продюсерами Джеймсом Вонгом и Гленом Морганом достаточно первой части и поймите что никуда вам не убежать - карма она такая - если положено не отвертитесь Лучше побеспокойтесь о душевном благополучии
Востаннє редагувалось yama в Суб 26 гру, 2020 22:44, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
freeze написав:Всего в мире сделано: 3 820 000 вакцин от COVID-19.
Топ-5 стран по вакцинированию:
1. Бахрейн: 2,97 % населения 2. Израиль: 2,41 % населения 3. Великобритания: 1,18 % 4. Россия: 0,48 % 5. США: 0,3 % Весь мир: 0,05 % населения
Вірус мутує значно швидше ніж вакцинують Поки хоча б 70% про вакцинують потрібно буде вакцину «перепрошивати» і починати все спочатку.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
freeze написав: Поведение непрофессиональных непубличных людей перед телекамерами часто заторможенное, бывает паническое, иногда даже текст по бумажке прочитать не могут - в горле ком и слова не идут. Не только перед телекамерами - попробуйте выйти, например, на сцену в зале, где сидят несколько тысяч человек и все разом вдруг посмотрели на тебя, часть выходящих на сцену обязательно запнётся на ровном месте, или просто растянется на ступеньках, у большинства ноги становятся деревянными и мало контролируемыми.)) Так и здесь, бедный медбрат, ТВ съемки, журналисты, все смотрят на твои руки, возможно первый раз в жизни такое у него происходит.
вот если бы делали прививки сами то не говорили бы такого оправдания , даже если бы вам в клинике делали прививки , сейчас много вакцин идут уже в шприце, особенно так которой вы уже типа 20 лет вакцинируетесь от гриппа. Даже если во флаконе , ну то уж извините достать шприц и уколоть пустым шприцом да можно забыть ваткой протереть до\после или воздух выпустить ( сам забываю иногда ) . Еще не понятно он всем колол и всем ошибался или это был первый его пациент (которому он колол) или там каждого колол другой типа 5 пациентов и 5 кольщиков
Зачем так долго кнопать по клавишам и строить предположения, я дал ссылку на полное видео процесса вакцинирования всех пятерых, кто делал и как.
Ukrainian написав: Вірус мутує значно швидше ніж вакцинують Поки хоча б 70% про вакцинують потрібно буде вакцину «перепрошивати» і починати все спочатку.
На каждые шесть последовательных делений происходит в среднем одна мутация, но от этого человек не перестает быть человеком, а коронавирус не перестает быть коронавирусом. Мутация затрагивает какую-то точку в большом геноме, а для вакцинирования используются наиболее не склонные к мутациям участки генома.
Ukrainian написав: Вірус мутує значно швидше ніж вакцинують Поки хоча б 70% про вакцинують потрібно буде вакцину «перепрошивати» і починати все спочатку.
На каждые шесть последовательных делений происходит в среднем одна мутация, но от этого человек не перестает быть человеком, а коронавирус не перестает быть коронавирусом. Мутация затрагивает какую-то точку в большом геноме, а для вакцинирования используются наиболее не склонные к мутациям участки генома.
15 генів в корони віруса це великий геном? В людському 30 тис
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
freeze написав:На каждые шесть последовательных делений происходит в среднем одна мутация, но от этого человек не перестает быть человеком, а коронавирус не перестает быть коронавирусом. Мутация затрагивает какую-то точку в большом геноме, а для вакцинирования используются наиболее не склонные к мутациям участки генома.
15 генів в корони віруса це великий геном? В людському 30 тис
Длина РНК-последовательности коронавируса составляет около 30 000 нуклеотидов. Любое изменение базовой последовательности есть мутация.