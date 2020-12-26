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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2503250425052506

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 101
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:26

  vitaliy_berdinskikh написав:В Израиле с 27 вводят очередной локдаун.

Предлагаю всем непривитым от гриппа и коронавируса SARS-COV-19 сторонникам идеи что маска спасает пойти по израильскому пути и не отлучаться от дома далее чем на 1000 метров, а также не принимать никаких гостей и самому естественно никуда не ходить.

если обеспечат бесплатную доставку еды и девочек то можно :mrgreen:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:43

  freeze написав:
  andriykulyk76 написав:Згоден. Прехвилювався й забув набрати рідину в шприц, після введення голки в тіло просто грав роль. Дивно що хвилювався, але напевно було чого.


Поведение непрофессиональных непубличных людей перед телекамерами часто заторможенное, бывает паническое, иногда даже текст по бумажке прочитать не могут - в горле ком и слова не идут.
Не только перед телекамерами - попробуйте выйти, например, на сцену в зале, где сидят несколько тысяч человек и все разом вдруг посмотрели на тебя, часть выходящих на сцену обязательно запнётся на ровном месте, или просто растянется на ступеньках, у большинства ноги становятся деревянными и мало контролируемыми.)) Так и здесь, бедный медбрат, ТВ съемки, журналисты, все смотрят на твои руки, возможно первый раз в жизни такое у него происходит.

вот если бы делали прививки сами то не говорили бы такого оправдания , даже если бы вам в клинике делали прививки , сейчас много вакцин идут уже в шприце, особенно так которой вы уже типа 20 лет вакцинируетесь от гриппа.
Даже если во флаконе , ну то уж извините достать шприц и уколоть пустым шприцом :shock: да можно забыть ваткой протереть до\после или воздух выпустить ( сам забываю иногда :mrgreen: ) . Еще не понятно он всем колол и всем ошибался или это был первый его пациент (которому он колол) или там каждого колол другой типа 5 пациентов и 5 кольщиков :mrgreen:
Вообще товарищи вам еще тема не надоела ? :shock: мне уже не интересно даже... уже все почти переболели я для родственников не опасен , для меня тема Ковида уже не интересна , товарищи вы ВСЕ переболеете разве что уйдете отшельниками на хутор на следующих 2 года но вам надо уйти так далеко что там не будет интернета и возможности его пополнять ( даже мобильный) , а раз вы все здесь , то как минимум раз в неделю в супермаркет или магазин\рынок за продуктами вылазку делаете и шансов у вас нету - не тешьте себя иллюзиями , верно говорил Комар - лучше переболеть позже, и чем позже тем лучше :wink: Так что успокойтесь переболейте и не нагнетайте себя каждый день .

Согласен только с выводами :
https://domestic-lynx.livejournal.com/243469.html?media просто как пример частично здравой мысли

Еще посмотрите фильмец Пункт назначения» (англ. Final Destination) — серия фильмов ужасов, созданная американскими продюсерами Джеймсом Вонгом и Гленом Морганом достаточно первой части и поймите что никуда вам не убежать - карма она такая - если положено не отвертитесь
Лучше побеспокойтесь о душевном благополучии
Востаннє редагувалось yama в Суб 26 гру, 2020 22:44, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Всего в мире сделано: 3 820 000 вакцин от COVID-19.

Топ-5 стран по вакцинированию:

1. Бахрейн: 2,97 % населения
2. Израиль: 2,41 % населения
3. Великобритания: 1,18 %
4. Россия: 0,48 %
5. США: 0,3 %
Весь мир: 0,05 % населения
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:48

  freeze написав:Всего в мире сделано: 3 820 000 вакцин от COVID-19.

Топ-5 стран по вакцинированию:

1. Бахрейн: 2,97 % населения
2. Израиль: 2,41 % населения
3. Великобритания: 1,18 %
4. Россия: 0,48 %
5. США: 0,3 %
Весь мир: 0,05 % населения

Вірус мутує значно швидше ніж вакцинують
Поки хоча б 70% про вакцинують потрібно буде вакцину «перепрошивати» і починати все спочатку.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  freeze написав:
Поведение непрофессиональных непубличных людей перед телекамерами часто заторможенное, бывает паническое, иногда даже текст по бумажке прочитать не могут - в горле ком и слова не идут.
Не только перед телекамерами - попробуйте выйти, например, на сцену в зале, где сидят несколько тысяч человек и все разом вдруг посмотрели на тебя, часть выходящих на сцену обязательно запнётся на ровном месте, или просто растянется на ступеньках, у большинства ноги становятся деревянными и мало контролируемыми.)) Так и здесь, бедный медбрат, ТВ съемки, журналисты, все смотрят на твои руки, возможно первый раз в жизни такое у него происходит.

вот если бы делали прививки сами то не говорили бы такого оправдания , даже если бы вам в клинике делали прививки , сейчас много вакцин идут уже в шприце, особенно так которой вы уже типа 20 лет вакцинируетесь от гриппа.
Даже если во флаконе , ну то уж извините достать шприц и уколоть пустым шприцом :shock: да можно забыть ваткой протереть до\после или воздух выпустить ( сам забываю иногда :mrgreen: ) . Еще не понятно он всем колол и всем ошибался или это был первый его пациент (которому он колол) или там каждого колол другой типа 5 пациентов и 5 кольщиков :mrgreen:


Зачем так долго кнопать по клавишам и строить предположения, я дал ссылку на полное видео процесса вакцинирования всех пятерых, кто делал и как.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ukrainian написав: Вірус мутує значно швидше ніж вакцинують
Поки хоча б 70% про вакцинують потрібно буде вакцину «перепрошивати» і починати все спочатку.


На каждые шесть последовательных делений происходит в среднем одна мутация, но от этого человек не перестает быть человеком, а коронавирус не перестает быть коронавирусом.
Мутация затрагивает какую-то точку в большом геноме, а для вакцинирования используются наиболее не склонные к мутациям участки генома.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:01

  freeze написав:
Ukrainian написав: Вірус мутує значно швидше ніж вакцинують
Поки хоча б 70% про вакцинують потрібно буде вакцину «перепрошивати» і починати все спочатку.


На каждые шесть последовательных делений происходит в среднем одна мутация, но от этого человек не перестает быть человеком, а коронавирус не перестает быть коронавирусом.
Мутация затрагивает какую-то точку в большом геноме, а для вакцинирования используются наиболее не склонные к мутациям участки генома.

15 генів в корони віруса це великий геном?
В людському 30 тис
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ukrainian написав:
  freeze написав:На каждые шесть последовательных делений происходит в среднем одна мутация, но от этого человек не перестает быть человеком, а коронавирус не перестает быть коронавирусом.
Мутация затрагивает какую-то точку в большом геноме, а для вакцинирования используются наиболее не склонные к мутациям участки генома.

15 генів в корони віруса це великий геном?
В людському 30 тис


Длина РНК-последовательности коронавируса составляет около 30 000 нуклеотидов. Любое изменение базовой последовательности есть мутация.
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