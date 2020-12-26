Додано: Суб 26 гру, 2020 22:43

freeze написав: andriykulyk76 написав: Згоден. Прехвилювався й забув набрати рідину в шприц, після введення голки в тіло просто грав роль. Дивно що хвилювався, але напевно було чого. Згоден. Прехвилювався й забув набрати рідину в шприц, після введення голки в тіло просто грав роль. Дивно що хвилювався, але напевно було чого.



Поведение непрофессиональных непубличных людей перед телекамерами часто заторможенное, бывает паническое, иногда даже текст по бумажке прочитать не могут - в горле ком и слова не идут.

Не только перед телекамерами - попробуйте выйти, например, на сцену в зале, где сидят несколько тысяч человек и все разом вдруг посмотрели на тебя, часть выходящих на сцену обязательно запнётся на ровном месте, или просто растянется на ступеньках, у большинства ноги становятся деревянными и мало контролируемыми.)) Так и здесь, бедный медбрат, ТВ съемки, журналисты, все смотрят на твои руки, возможно первый раз в жизни такое у него происходит. Поведение непрофессиональных непубличных людей перед телекамерами часто заторможенное, бывает паническое, иногда даже текст по бумажке прочитать не могут - в горле ком и слова не идут.Не только перед телекамерами - попробуйте выйти, например, на сцену в зале, где сидят несколько тысяч человек и все разом вдруг посмотрели на тебя, часть выходящих на сцену обязательно запнётся на ровном месте, или просто растянется на ступеньках, у большинства ноги становятся деревянными и мало контролируемыми.)) Так и здесь, бедный медбрат, ТВ съемки, журналисты, все смотрят на твои руки, возможно первый раз в жизни такое у него происходит.

товарищи вы ВСЕ переболеете разве что уйдете отшельниками на хутор на следующих 2 года

вот если бы делали прививки сами то не говорили бы такого оправдания , даже если бы вам в клинике делали прививки , сейчас много вакцин идут уже в шприце, особенно так которой вы уже типа 20 лет вакцинируетесь от гриппа.Даже если во флаконе , ну то уж извините достать шприц и уколоть пустым шприцомда можно забыть ваткой протереть до\после или воздух выпустить ( сам забываю иногда) . Еще не понятно он всем колол и всем ошибался или это был первый его пациент (которому он колол) или там каждого колол другой типа 5 пациентов и 5 кольщиковВообще товарищи вам еще тема не надоела ?мне уже не интересно даже... уже все почти переболели я для родственников не опасен , для меня тема Ковида уже не интересна ,но вам надо уйти так далеко что там не будет интернета и возможности его пополнять ( даже мобильный) , а раз вы все здесь , то как минимум раз в неделю в супермаркет или магазин\рынок за продуктами вылазку делаете и шансов у вас нету - не тешьте себя иллюзиями , верно говорил Комар - лучше переболеть позже, и чем позже тем лучшеТак что успокойтесь переболейте и не нагнетайте себя каждый день .Согласен только с выводами :просто как пример частично здравой мыслиЕще посмотрите фильмец Пункт назначения» (англ. Final Destination) — серия фильмов ужасов, созданная американскими продюсерами Джеймсом Вонгом и Гленом Морганом достаточно первой части и поймите что никуда вам не убежать - карма она такая - если положено не отвертитесьЛучше побеспокойтесь о душевном благополучии