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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2504250525062507

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 101
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:24

  vladislavlvov написав:На Китай приходится примерно 60% российского рыбного экспорта — 1,09 млн тонн в прошлом году, или 3,27 млрд долларов в денежном выражении. Проблемы с поставками начались после того, как в замороженной российской рыбе китайские специалисты обнаружили возбудителя Covid-19.


Я так и знала, что вирус не из Уханя начался, его туда завезли.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Lady_N
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:24

телеведущая спросила у врача, когда с уверенностью можно ожидать поступления вакцин с учетом того, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал первые поставки уже в феврале 2021 года, а ведущие зарубежные издания прогнозируют их на 2023-2024 год.

"Прежде всего мне известно то, что известно, наверное, подавляющему большинству украинцев. Никто из нас и не собирался делать цивилизованную европейскую страну. Поэтому исходить надо из этого. Мы естественно как страны Африки южнее Сахары будем находиться в точно таком же положении, пока не поменяется политика государства", – ответила Голубовская.

https://www.obozrevatel.com/society/golubovskaya-o-poluchenii-vaktsinyi-ot-covid-19-ukraina-v-odnom-polozhenii-s-afrikoj.htm
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

в Китай прилетів здоровенний об"єкт космічного походження.
То що, нова чумка?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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