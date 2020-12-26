vladislavlvov написав:На Китай приходится примерно 60% российского рыбного экспорта — 1,09 млн тонн в прошлом году, или 3,27 млрд долларов в денежном выражении. Проблемы с поставками начались после того, как в замороженной российской рыбе китайские специалисты обнаружили возбудителя Covid-19.
Я так и знала, что вирус не из Уханя начался, его туда завезли..
телеведущая спросила у врача, когда с уверенностью можно ожидать поступления вакцин с учетом того, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал первые поставки уже в феврале 2021 года, а ведущие зарубежные издания прогнозируют их на 2023-2024 год.
"Прежде всего мне известно то, что известно, наверное, подавляющему большинству украинцев. Никто из нас и не собирался делать цивилизованную европейскую страну. Поэтому исходить надо из этого. Мы естественно как страны Африки южнее Сахары будем находиться в точно таком же положении, пока не поменяется политика государства", – ответила Голубовская.
Кому не нравится вакцина, есть значительно лучшее средство:
В аптеках Грузии начали продавать пищевые добавки местного производства, в аннотации к которым указано, что они помогают победить коронавирус. Препарат носит название «Благодать Господня», сообщает телекомпания «Рустави-2».
Стоимость добавок 60 лари или 18.3 доллара за четыре таблетки.
По данным СМИ, препарат разработали три грузинских академика. Разработчики настаивают, что «препарат надо принимать утром натощак, перед этим обязательно перекрестившись»,
Группа жителей Самары отправилась подать губернатору обращение против «принудительной вакцинации». Полиция задержала у здания правительства 12 человек. ........ активисты пришли в администрацию после публикации «Независимой ассоциации врачей», согласно которой вакцина «закуплена у Билла Гейтса». Кроме того, авторы усмотрели в вакцинации «огромный вред для организма» и «признаки геноцида».
Между тем в пресс-службе администрации губернатора Самары заверили, что в области нет принудительной вакцинации, пишет РБК.
freeze написав:Всего в мире сделано: 3 820 000 вакцин от COVID-19.
Топ-5 стран по вакцинированию:
1. Бахрейн: 2,97 % населения 2. Израиль: 2,41 % населения 3. Великобритания: 1,18 % 4. Россия: 0,48 % 5. США: 0,3 % Весь мир: 0,05 % населения
Какие-то слишком оптимистические цифры. Вроде бы вакцинация предполагалась в 2 укола с разницей в месяц. Или это какими-то другими вакцинами? Или это добровольцев-испытателей столько, которым кололи ещё летом?
freeze написав:Всего в мире сделано: 3 820 000 вакцин от COVID-19.
Топ-5 стран по вакцинированию:
1. Бахрейн: 2,97 % населения 2. Израиль: 2,41 % населения 3. Великобритания: 1,18 % 4. Россия: 0,48 % 5. США: 0,3 % Весь мир: 0,05 % населения
Какие-то слишком оптимистические цифры. Вроде бы вакцинация предполагалась в 2 укола с разницей в месяц. Или это какими-то другими вакцинами? Или это добровольцев-испытателей столько, которым кололи ещё летом?
Це кількість тих хто отримав один і більше уколів.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".