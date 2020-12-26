телеведущая спросила у врача, когда с уверенностью можно ожидать поступления вакцин с учетом того, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал первые поставки уже в феврале 2021 года, а ведущие зарубежные издания прогнозируют их на 2023-2024 год .



"Прежде всего мне известно то, что известно, наверное, подавляющему большинству украинцев. Никто из нас и не собирался делать цивилизованную европейскую страну. Поэтому исходить надо из этого. Мы естественно как страны Африки южнее Сахары будем находиться в точно таком же положении, пока не поменяется политика государства", – ответила Голубовская.