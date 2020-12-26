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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2505250625072508>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 101
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:24

  vladislavlvov написав:На Китай приходится примерно 60% российского рыбного экспорта — 1,09 млн тонн в прошлом году, или 3,27 млрд долларов в денежном выражении. Проблемы с поставками начались после того, как в замороженной российской рыбе китайские специалисты обнаружили возбудителя Covid-19.


Я так и знала, что вирус не из Уханя начался, его туда завезли.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Lady_N
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:24

телеведущая спросила у врача, когда с уверенностью можно ожидать поступления вакцин с учетом того, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал первые поставки уже в феврале 2021 года, а ведущие зарубежные издания прогнозируют их на 2023-2024 год.

"Прежде всего мне известно то, что известно, наверное, подавляющему большинству украинцев. Никто из нас и не собирался делать цивилизованную европейскую страну. Поэтому исходить надо из этого. Мы естественно как страны Африки южнее Сахары будем находиться в точно таком же положении, пока не поменяется политика государства", – ответила Голубовская.

https://www.obozrevatel.com/society/golubovskaya-o-poluchenii-vaktsinyi-ot-covid-19-ukraina-v-odnom-polozhenii-s-afrikoj.htm
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

в Китай прилетів здоровенний об"єкт космічного походження.
То що, нова чумка?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 00:44

Кому не нравится вакцина, есть значительно лучшее средство:
В аптеках Грузии начали продавать пищевые добавки местного производства, в аннотации к которым указано, что они помогают победить коронавирус. Препарат носит название «Благодать Господня», сообщает телекомпания «Рустави-2».

Стоимость добавок 60 лари или 18.3 доллара за четыре таблетки.

По данным СМИ, препарат разработали три грузинских академика. Разработчики настаивают, что «препарат надо принимать утром натощак, перед этим обязательно перекрестившись»,

https://m.rosbalt.ru/world/2020/12/24/1879808.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 00:50

Ну и для юристов и конспирологов:
Группа жителей Самары отправилась подать губернатору обращение против «принудительной вакцинации». Полиция задержала у здания правительства 12 человек.
........
активисты пришли в администрацию после публикации «Независимой ассоциации врачей», согласно которой вакцина «закуплена у Билла Гейтса». Кроме того, авторы усмотрели в вакцинации «огромный вред для организма» и «признаки геноцида».

Между тем в пресс-службе администрации губернатора Самары заверили, что в области нет принудительной вакцинации, пишет РБК.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/12/26/1880022.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 00:56

  freeze написав:Всего в мире сделано: 3 820 000 вакцин от COVID-19.

Топ-5 стран по вакцинированию:

1. Бахрейн: 2,97 % населения
2. Израиль: 2,41 % населения
3. Великобритания: 1,18 %
4. Россия: 0,48 %
5. США: 0,3 %
Весь мир: 0,05 % населения

Какие-то слишком оптимистические цифры. Вроде бы вакцинация предполагалась в 2 укола с разницей в месяц. Или это какими-то другими вакцинами? Или это добровольцев-испытателей столько, которым кололи ещё летом?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 01:28

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Всего в мире сделано: 3 820 000 вакцин от COVID-19.

Топ-5 стран по вакцинированию:

1. Бахрейн: 2,97 % населения
2. Израиль: 2,41 % населения
3. Великобритания: 1,18 %
4. Россия: 0,48 %
5. США: 0,3 %
Весь мир: 0,05 % населения

Какие-то слишком оптимистические цифры. Вроде бы вакцинация предполагалась в 2 укола с разницей в месяц. Или это какими-то другими вакцинами? Или это добровольцев-испытателей столько, которым кололи ещё летом?

Це кількість тих хто отримав один і більше уколів.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 02:02

  vladislavlvov написав:Проблемы с поставками начались после того, как в замороженной российской рыбе китайские специалисты обнаружили возбудителя Covid-19.


Носите маски и мойте руки - это спасёт вас от заражения коронавирусом. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 02:05

  ЛАД написав:Кроме того, авторы усмотрели в вакцинации «огромный вред для организма» и «признаки геноцида».


Что удивительного?

У нас тут на форуме есть куча народу считающих оплату коммунальных услуг - геноцидом.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 03:46

  ЛАД написав:Кому не нравится вакцина, есть значительно лучшее средство:
В аптеках Грузии начали продавать пищевые добавки местного производства, в аннотации к которым указано, что они помогают победить коронавирус.

Я думаю, что третьим лицам, которым известен исторический опыт, стоит понаблюдать за тем, чем это все закончится для одних и других:
https://tbilisi.media/persona/42147-ali ... a-ot-raka/
https://academic.oup.com/cid/article/61/6/980/451431

  ЛАД написав:Ну и для юристов и конспирологов:
Группа жителей Самары отправилась подать губернатору обращение против «принудительной вакцинации». Полиция задержала у здания правительства 12 человек...

Можно было ограничится и национальным уровнем:
https://petition.president.gov.ua/petition/106302
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 27 гру, 2020 03:51, всього редагувалось 1 раз.
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