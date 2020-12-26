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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 гру, 2020 03:46
vitaliy_berdinskikh написав: ЛАД написав:
Кроме того, авторы усмотрели в вакцинации «огромный вред для организма» и «признаки геноцида».
Что удивительного?
У нас тут на форуме есть куча народу считающих оплату коммунальных услуг - геноцидом.
что не так ?
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Додано: Нед 27 гру, 2020 04:41
Ukrainian написав: safonovstanislav написав: freeze написав:
Всего в мире сделано: 3 820 000 вакцин от COVID-19.
Топ-5 стран по вакцинированию:
1. Бахрейн: 2,97 % населения
2. Израиль: 2,41 % населения
3. Великобритания: 1,18 %
4. Россия: 0,48 %
5. США: 0,3 %
Весь мир: 0,05 % населения
Какие-то слишком оптимистические цифры. Вроде бы вакцинация предполагалась в 2 укола с разницей в месяц. Или это какими-то другими вакцинами? Или это добровольцев-испытателей столько, которым кололи ещё летом?
Це кількість тих хто отримав один і більше уколів.
Тогда, такая статистика - ни о чём. Зачем вообще включать в статистику тех, кто недовакцинировался и не факт, что довакцинируется до конца.
Интересна будет статистика % смертельных случаев от ковида тех, кто вакцинировался правильно и полностью, по каждой из вакцин, чтоб понимать реальную эффективность. А то, производители заявляют сначала 70%, потом 90%, потом 95%. Как бы, не оказалось, что реальная эффективность будет значительно ниже заявленной изначально, а то, и вовсе нулевой.
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safonovstanislav
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