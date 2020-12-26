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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2505250625072508 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 101 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 44 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 101 Додано: Нед 27 гру, 2020 03:46 vitaliy_berdinskikh написав: ЛАД написав: Кроме того, авторы усмотрели в вакцинации «огромный вред для организма» и «признаки геноцида». Кроме того, авторы усмотрели в вакцинации «огромный вред для организма» и «признаки геноцида».



Что удивительного?



У нас тут на форуме есть куча народу считающих оплату коммунальных услуг - геноцидом. Что удивительного?У нас тут на форуме есть куча народу считающих оплату коммунальных услуг - геноцидом.



что не так ? что не так ? moldashavanin

Повідомлень: 725 З нами з: 22.07.11 Подякував: 268 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 04:41 Ukrainian написав: safonovstanislav написав: freeze написав: Всего в мире сделано: 3 820 000 вакцин от COVID-19.



Топ-5 стран по вакцинированию:



1. Бахрейн: 2,97 % населения

2. Израиль: 2,41 % населения

3. Великобритания: 1,18 %

4. Россия: 0,48 %

5. США: 0,3 %

Весь мир: 0,05 % населения Всего в мире сделано: 3 820 000 вакцин от COVID-19.Топ-5 стран по вакцинированию:1. Бахрейн: 2,97 % населения2. Израиль: 2,41 % населения3. Великобритания: 1,18 %4. Россия: 0,48 %5. США: 0,3 %Весь мир: 0,05 % населения

Какие-то слишком оптимистические цифры. Вроде бы вакцинация предполагалась в 2 укола с разницей в месяц. Или это какими-то другими вакцинами? Или это добровольцев-испытателей столько, которым кололи ещё летом? Какие-то слишком оптимистические цифры. Вроде бы вакцинация предполагалась в 2 укола с разницей в месяц. Или это какими-то другими вакцинами? Или это добровольцев-испытателей столько, которым кололи ещё летом?

Це кількість тих хто отримав один і більше уколів. Це кількість тих хто отримав один і більше уколів.

Тогда, такая статистика - ни о чём. Зачем вообще включать в статистику тех, кто недовакцинировался и не факт, что довакцинируется до конца.



Интересна будет статистика % смертельных случаев от ковида тех, кто вакцинировался правильно и полностью, по каждой из вакцин, чтоб понимать реальную эффективность. А то, производители заявляют сначала 70%, потом 90%, потом 95%. Как бы, не оказалось, что реальная эффективность будет значительно ниже заявленной изначально, а то, и вовсе нулевой. Тогда, такая статистика - ни о чём. Зачем вообще включать в статистику тех, кто недовакцинировался и не факт, что довакцинируется до конца.Интересна будет статистика % смертельных случаев от ковида тех, кто вакцинировался правильно и полностью, по каждой из вакцин, чтоб понимать реальную эффективность. А то, производители заявляют сначала 70%, потом 90%, потом 95%. Как бы, не оказалось, что реальная эффективность будет значительно ниже заявленной изначально, а то, и вовсе нулевой. safonovstanislav Повідомлень: 3084 З нами з: 10.05.14 Подякував: 276 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 07:43 moldashavanin написав: vitaliy_berdinskikh написав: ЛАД написав: Кроме того, авторы усмотрели в вакцинации «огромный вред для организма» и «признаки геноцида». Кроме того, авторы усмотрели в вакцинации «огромный вред для организма» и «признаки геноцида».



Что удивительного?



У нас тут на форуме есть куча народу считающих оплату коммунальных услуг - геноцидом. Что удивительного?У нас тут на форуме есть куча народу считающих оплату коммунальных услуг - геноцидом.



что не так ? что не так ?

Всё так, ведь бесплатная коммуналка это обязанность коммунистического государства. Всё так, ведь бесплатная коммуналка это обязанность коммунистического государства.

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Повідомлень: 2470 З нами з: 06.08.19 Подякував: 600 раз. Подякували: 372 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2505250625072508 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 25 гру, 2020 18:57