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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2505250625072508

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 101
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 03:46

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ЛАД написав:Кроме того, авторы усмотрели в вакцинации «огромный вред для организма» и «признаки геноцида».


Что удивительного?

У нас тут на форуме есть куча народу считающих оплату коммунальных услуг - геноцидом.


что не так ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 04:41

  Ukrainian написав:
  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Всего в мире сделано: 3 820 000 вакцин от COVID-19.

Топ-5 стран по вакцинированию:

1. Бахрейн: 2,97 % населения
2. Израиль: 2,41 % населения
3. Великобритания: 1,18 %
4. Россия: 0,48 %
5. США: 0,3 %
Весь мир: 0,05 % населения

Какие-то слишком оптимистические цифры. Вроде бы вакцинация предполагалась в 2 укола с разницей в месяц. Или это какими-то другими вакцинами? Или это добровольцев-испытателей столько, которым кололи ещё летом?

Це кількість тих хто отримав один і більше уколів.

Тогда, такая статистика - ни о чём. Зачем вообще включать в статистику тех, кто недовакцинировался и не факт, что довакцинируется до конца.

Интересна будет статистика % смертельных случаев от ковида тех, кто вакцинировался правильно и полностью, по каждой из вакцин, чтоб понимать реальную эффективность. А то, производители заявляют сначала 70%, потом 90%, потом 95%. Как бы, не оказалось, что реальная эффективность будет значительно ниже заявленной изначально, а то, и вовсе нулевой.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 07:43

  moldashavanin написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  ЛАД написав:Кроме того, авторы усмотрели в вакцинации «огромный вред для организма» и «признаки геноцида».


Что удивительного?

У нас тут на форуме есть куча народу считающих оплату коммунальных услуг - геноцидом.


что не так ?

Всё так, ведь бесплатная коммуналка это обязанность коммунистического государства.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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  #<1 ... 2505250625072508
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