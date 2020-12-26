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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2505250625072508

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 101
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 03:46

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ЛАД написав:Кроме того, авторы усмотрели в вакцинации «огромный вред для организма» и «признаки геноцида».


Что удивительного?

У нас тут на форуме есть куча народу считающих оплату коммунальных услуг - геноцидом.


что не так ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 04:41

  Ukrainian написав:
  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Всего в мире сделано: 3 820 000 вакцин от COVID-19.

Топ-5 стран по вакцинированию:

1. Бахрейн: 2,97 % населения
2. Израиль: 2,41 % населения
3. Великобритания: 1,18 %
4. Россия: 0,48 %
5. США: 0,3 %
Весь мир: 0,05 % населения

Какие-то слишком оптимистические цифры. Вроде бы вакцинация предполагалась в 2 укола с разницей в месяц. Или это какими-то другими вакцинами? Или это добровольцев-испытателей столько, которым кололи ещё летом?

Це кількість тих хто отримав один і більше уколів.

Тогда, такая статистика - ни о чём. Зачем вообще включать в статистику тех, кто недовакцинировался и не факт, что довакцинируется до конца.

Интересна будет статистика % смертельных случаев от ковида тех, кто вакцинировался правильно и полностью, по каждой из вакцин, чтоб понимать реальную эффективность. А то, производители заявляют сначала 70%, потом 90%, потом 95%. Как бы, не оказалось, что реальная эффективность будет значительно ниже заявленной изначально, а то, и вовсе нулевой.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 07:43

  moldashavanin написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  ЛАД написав:Кроме того, авторы усмотрели в вакцинации «огромный вред для организма» и «признаки геноцида».


Что удивительного?

У нас тут на форуме есть куча народу считающих оплату коммунальных услуг - геноцидом.


что не так ?

Всё так, ведь бесплатная коммуналка это обязанность коммунистического государства.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 09:44

  ЛАД написав:Кому не нравится вакцина, есть значительно лучшее средство:
В аптеках Грузии начали продавать пищевые добавки местного производства, в аннотации к которым указано, что они помогают победить коронавирус. Препарат носит название «Благодать Господня», сообщает телекомпания «Рустави-2».

Стоимость добавок 60 лари или 18.3 доллара за четыре таблетки.

По данным СМИ, препарат разработали три грузинских академика. Разработчики настаивают, что «препарат надо принимать утром натощак, перед этим обязательно перекрестившись»,

https://m.rosbalt.ru/world/2020/12/24/1879808.html

Корона - отличная тема, чтобы колотить бабло.
"Если бы короны не было, то ради такого её стоило бы придумать" :)
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 09:46

  safonovstanislav написав:Интересна будет статистика % смертельных случаев от ковида тех, кто вакцинировался правильно и полностью, по каждой из вакцин, чтоб понимать реальную эффективность. А то, производители заявляют сначала 70%, потом 90%, потом 95%. Как бы, не оказалось, что реальная эффективность будет значительно ниже заявленной изначально, а то, и вовсе нулевой.

В этом случае можно всё свалить на какой-нибудь "новый штамм"
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:01

  safonovstanislav написав:Тогда, такая статистика - ни о чём. Зачем вообще включать в статистику тех, кто недовакцинировался и не факт, что довакцинируется до конца.

Одна вакцина тоже через несколько недель даёт лайт-вариант иммунитета, менее выраженный и долговечный, чем двухкратное вакцинирование, но всё-таки даёт.
Потом достаточно глуповато выглядит всё-таки пойти добровольно на вакцинацию, сделать первую вакцину и забыть про вторую. Люди осознанно идут на этот процесс.
А то будет выглядит как затратить время и проучиться для получения водительских прав и забыть получить права.
Одна из уже используемых китайских вакцин требует одного введения.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

За первые десять месяцев пандемии обнаружено 60 миллионов коронавирусников, последний месяц добавил к этой цифре ещё сразу 20 миллионов. Итого вышли на 80 миллионов (официальных только).
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:20

  vitaliy_berdinskikh написав:
  moldashavanin написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
Что удивительного?

У нас тут на форуме есть куча народу считающих оплату коммунальных услуг - геноцидом.


что не так ?

Всё так, ведь бесплатная коммуналка это обязанность коммунистического государства.


ага . Коммуналка не стала кормушкой для чинуш и прочих ? Стала .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Процесс вакцинации населения сегодня начался в Польше, Чехии, Италии, Кипре.
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