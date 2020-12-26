freeze написав:Всего в мире сделано: 3 820 000 вакцин от COVID-19.
Топ-5 стран по вакцинированию:
1. Бахрейн: 2,97 % населения 2. Израиль: 2,41 % населения 3. Великобритания: 1,18 % 4. Россия: 0,48 % 5. США: 0,3 % Весь мир: 0,05 % населения
Какие-то слишком оптимистические цифры. Вроде бы вакцинация предполагалась в 2 укола с разницей в месяц. Или это какими-то другими вакцинами? Или это добровольцев-испытателей столько, которым кололи ещё летом?
Це кількість тих хто отримав один і більше уколів.
Тогда, такая статистика - ни о чём. Зачем вообще включать в статистику тех, кто недовакцинировался и не факт, что довакцинируется до конца.
Интересна будет статистика % смертельных случаев от ковида тех, кто вакцинировался правильно и полностью, по каждой из вакцин, чтоб понимать реальную эффективность. А то, производители заявляют сначала 70%, потом 90%, потом 95%. Как бы, не оказалось, что реальная эффективность будет значительно ниже заявленной изначально, а то, и вовсе нулевой.
ЛАД написав:Кому не нравится вакцина, есть значительно лучшее средство:
В аптеках Грузии начали продавать пищевые добавки местного производства, в аннотации к которым указано, что они помогают победить коронавирус. Препарат носит название «Благодать Господня», сообщает телекомпания «Рустави-2».
Стоимость добавок 60 лари или 18.3 доллара за четыре таблетки.
По данным СМИ, препарат разработали три грузинских академика. Разработчики настаивают, что «препарат надо принимать утром натощак, перед этим обязательно перекрестившись»,
safonovstanislav написав:Интересна будет статистика % смертельных случаев от ковида тех, кто вакцинировался правильно и полностью, по каждой из вакцин, чтоб понимать реальную эффективность. А то, производители заявляют сначала 70%, потом 90%, потом 95%. Как бы, не оказалось, что реальная эффективность будет значительно ниже заявленной изначально, а то, и вовсе нулевой.
В этом случае можно всё свалить на какой-нибудь "новый штамм"
safonovstanislav написав:Тогда, такая статистика - ни о чём. Зачем вообще включать в статистику тех, кто недовакцинировался и не факт, что довакцинируется до конца.
Одна вакцина тоже через несколько недель даёт лайт-вариант иммунитета, менее выраженный и долговечный, чем двухкратное вакцинирование, но всё-таки даёт. Потом достаточно глуповато выглядит всё-таки пойти добровольно на вакцинацию, сделать первую вакцину и забыть про вторую. Люди осознанно идут на этот процесс. А то будет выглядит как затратить время и проучиться для получения водительских прав и забыть получить права. Одна из уже используемых китайских вакцин требует одного введения.