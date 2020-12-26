Додано: Нед 27 гру, 2020 04:41

Ukrainian написав: safonovstanislav написав: freeze написав: Всего в мире сделано: 3 820 000 вакцин от COVID-19.



Топ-5 стран по вакцинированию:



1. Бахрейн: 2,97 % населения

2. Израиль: 2,41 % населения

3. Великобритания: 1,18 %

4. Россия: 0,48 %

5. США: 0,3 %

Весь мир: 0,05 % населения Всего в мире сделано: 3 820 000 вакцин от COVID-19.Топ-5 стран по вакцинированию:1. Бахрейн: 2,97 % населения2. Израиль: 2,41 % населения3. Великобритания: 1,18 %4. Россия: 0,48 %5. США: 0,3 %Весь мир: 0,05 % населения

Какие-то слишком оптимистические цифры. Вроде бы вакцинация предполагалась в 2 укола с разницей в месяц. Или это какими-то другими вакцинами? Или это добровольцев-испытателей столько, которым кололи ещё летом? Какие-то слишком оптимистические цифры. Вроде бы вакцинация предполагалась в 2 укола с разницей в месяц. Или это какими-то другими вакцинами? Или это добровольцев-испытателей столько, которым кололи ещё летом?

Це кількість тих хто отримав один і більше уколів. Це кількість тих хто отримав один і більше уколів.

Тогда, такая статистика - ни о чём. Зачем вообще включать в статистику тех, кто недовакцинировался и не факт, что довакцинируется до конца.Интересна будет статистика % смертельных случаев от ковида тех, кто вакцинировался правильно и полностью, по каждой из вакцин, чтоб понимать реальную эффективность. А то, производители заявляют сначала 70%, потом 90%, потом 95%. Как бы, не оказалось, что реальная эффективность будет значительно ниже заявленной изначально, а то, и вовсе нулевой.