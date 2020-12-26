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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2506250725082509

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 101
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:28

  freeze написав:Процесс вакцинации населения сегодня начался в Польше, Чехии, Италии, Кипре.

В ЄС. Будемо чекати, коли китайці з нами поділяться. Нам би хоч пару мільйонів доз, для медиків. Тоді планові операції відновлять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:30

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:Тогда, такая статистика - ни о чём. Зачем вообще включать в статистику тех, кто недовакцинировался и не факт, что довакцинируется до конца.

Одна вакцина тоже через несколько недель даёт лайт-вариант иммунитета, менее выраженный и долговечный, чем двухкратное вакцинирование, но всё-таки даёт.
...

Такая статистика ещё и том, что 8 негативных реакций на вакцину при таком количестве вакцинированных это совсем немного. Чтобы не сказать ничтожно мало.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:35

  lapay написав:
  freeze написав:Процесс вакцинации населения сегодня начался в Польше, Чехии, Италии, Кипре.

В ЄС. Будемо чекати, коли китайці з нами поділяться. Нам би хоч пару мільйонів доз, для медиків. Тоді планові операції відновлять.

Не відновлять.
Для этого необходимо, чтобы уменьшилось количество больных ковидом и освободились места в больницах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:36

  ЛАД написав:
  freeze написав:Одна вакцина тоже через несколько недель даёт лайт-вариант иммунитета, менее выраженный и долговечный, чем двухкратное вакцинирование, но всё-таки даёт.
...

Такая статистика ещё и том, что 8 негативных реакций на вакцину при таком количестве вакцинированных это совсем немного. Чтобы не сказать ничтожно мало.


Надо еще разобраться сколько в этих 8 случаях ( из трёх миллионов вакцинированных) реальных аллергических реакций. Я знаю человека, который когда начинает нервничать, мгновенно покрывается пятнами на лице, при попытке что-то сказать вместо слов каша во рту и воздуха не хватает. Очень напоминает описанные восемь аллергических реакций.
Вообще всего восемь случаев на такое огромное количество вакцинированных - это фантастический успех, любой укол диклофенака или витамина при радикулите вызвал бы в тысячи раз больше аллергических реакций на таком огромном количестве.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Для этого необходимо, чтобы уменьшилось количество больных ковидом и освободились места в больницах.

Після локдауна зменшаться, потім люди, все ж таки, стали обачніші, після другої хвилі. Я більше оптиміст, в цьому питанні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 12:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Такая статистика ещё и том, что 8 негативных реакций на вакцину при таком количестве вакцинированных это совсем немного. Чтобы не сказать ничтожно мало


8 на мільйон? Невже? Це з якого джерела інформація? За даними CDC таких 1 на 36!
CDC почав публікувати дані з побічної реакції на ковід вакцини. Остання дата на яку є інформація 18 грудня. В цей день перший укол отримали 112,807 людей, з них у 3,150 виявилась серйозна побічка (unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or health care professional).
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meeti ... -CLARK.pdf
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 12:26

  andriykulyk76 написав:
  ЛАД написав:Такая статистика ещё и том, что 8 негативных реакций на вакцину при таком количестве вакцинированных это совсем немного. Чтобы не сказать ничтожно мало


8 на мільйон? Невже? Це з якого джерела інформація? За даними CDC таких 1 на 36!
CDC почав публікувати дані з побічної реакції на ковід вакцини. Остання дата на яку є інформація 18 грудня. В цей день перший укол отримали 112,807 людей, з них у 3,150 виявилась серйозна побічка (unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or health care professional).
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meeti ... -CLARK.pdf


Серъёзная побочка это что ? Поднятие температуры в первый день-два после вакцинации обычно говорит об удаче для пациента, пошёл хороший иммунный ответ, будет хорошая выработка антител, совершенно точно не зря вакцинировался. :wink:
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 12:44

  freeze написав:
  andriykulyk76 написав:
  ЛАД написав:Такая статистика ещё и том, что 8 негативных реакций на вакцину при таком количестве вакцинированных это совсем немного. Чтобы не сказать ничтожно мало


8 на мільйон? Невже? Це з якого джерела інформація? За даними CDC таких 1 на 36!
CDC почав публікувати дані з побічної реакції на ковід вакцини. Остання дата на яку є інформація 18 грудня. В цей день перший укол отримали 112,807 людей, з них у 3,150 виявилась серйозна побічка (unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or health care professional).
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meeti ... -CLARK.pdf


Серъёзная побочка это что ? Поднятие температуры в первый день-два после вакцинации обычно говорит об удаче для пациента, пошёл хороший иммунный ответ, будет хорошая выработка антител, совершенно точно не зря вакцинировался. :wink:


Я ж вказав що це: unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or health care professional
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andriykulyk76
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