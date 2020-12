Додано: Нед 27 гру, 2020 12:14

ЛАД написав: Такая статистика ещё и том, что 8 негативных реакций на вакцину при таком количестве вакцинированных это совсем немного. Чтобы не сказать ничтожно мало

8 на мільйон? Невже? Це з якого джерела інформація? За даними CDC таких 1 на 36!CDC почав публікувати дані з побічної реакції на ковід вакцини. Остання дата на яку є інформація 18 грудня. В цей день перший укол отримали 112,807 людей, з них у 3,150 виявилась серйозна побічка (unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or health care professional).