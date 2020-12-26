Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2507250825092510 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 101 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 34% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 44 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 17 Всього голосів : 101 Додано: Нед 27 гру, 2020 13:24 flyman написав: в Китай прилетів здоровенний об"єкт космічного походження.

То що, нова чумка? в Китай прилетівТо що, нова чумка?

Посилання даєш?



зі. Знаю як це звучить ... ))) але ...



Імхо ми в найближчі 2-10-15 років можемо зіткнутись (тобто вони самі прилетять на наш сигнал - ми ж по повній програмі в космосі шумкуємо) з ворожою іншопланетною цивілізацією для якої ми будемо, наприклад, як для нас кролики ...



Тоді події коронокризи нам будуть здаватись просто дитячим лєпєтом)))



ззі. Сподіваюсь більшість таки думає, що ми не можемо бути єдиною цивілізацією у всьому всесвіті ... ))) Посилання даєш?зі. Знаю як це звучить ... ))) але ...Імхо ми в найближчі 2-10-15 років можемо зіткнутись (тобто вони самі прилетять на наш сигнал - ми ж по повній програмі в космосі шумкуємо) з ворожою іншопланетною цивілізацією для якої ми будемо, наприклад, як для нас кролики ...Тоді події коронокризи нам будуть здаватись просто дитячим лєпєтом)))ззі. Сподіваюсь більшість таки думає, що ми не можемо бути єдиною цивілізацією у всьому всесвіті ... ))) change_pm Повідомлень: 2712 З нами з: 03.02.16 Подякував: 71 раз. Подякували: 593 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 14:00



#кулуарные_слухи

В кулуарах пошли слухи, что МОЗ настолько «заигрался» с искусственным снижением официальной статистике заболевания коронавирусом, что это кардинально бьет по кейсу актуальности вакцинации, которую можно и не делать, ведь в стране всё хорошо.

Насчет тотального локдауна с 8 января, то в Офисе Президента уже обсуждалось облегчение запретов локдауна, сделав его минимальным. Таким образом ОП хочет получить первый «победный кейс» в новом году и начать год с позитивного.

https://t.me/skosoi/2484 Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13618 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7470 раз. Подякували: 3580 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 14:21 Вкладчик1234 написав: :mrgreen:



#кулуарные_слухи

В кулуарах пошли слухи, что МОЗ настолько «заигрался» с искусственным снижением официальной статистике заболевания коронавирусом, что это кардинально бьет по кейсу актуальности вакцинации, которую можно и не делать, ведь в стране всё хорошо.

Насчет тотального локдауна с 8 января, то в Офисе Президента уже обсуждалось облегчение запретов локдауна, сделав его минимальным. Таким образом ОП хочет получить первый «победный кейс» в новом году и начать год с позитивного.

https://t.me/skosoi/2484 :mrgreen:



Уже по 8000 грн за будущий локдаун раздали больше 300 000 ФОПов и их наёмным, плюс юрлицам почти для 200 000 человек частичную компенсацию выплатили.

Пусть вводят локдаун хотя бы на один день, и то назад отдавать не комильфо Берёшь чужие, а отдавать свои придётся Уже по 8000 грн за будущий локдаун раздали больше 300 000 ФОПов и их наёмным, плюс юрлицам почти для 200 000 человек частичную компенсацию выплатили.Пусть вводят локдаун хотя бы на один день, и то назад отдавать не комильфоБерёшь чужие, а отдавать свои придётся freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19643 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4695 раз. Подякували: 7447 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 14:40 Вкладчик1234 написав: :mrgreen:



...МОЗ настолько «заигрался» с искусственным снижением официальной статистике заболевания коронавирусом... :mrgreen:

Это точно. В моем поселке из тех 4 знакомых людей, умерших за декабрь с подтверждением тестами на ковид, из них 2 лечились в ковидных отделениях больниц, на чьих похоронах я был, (последний случай 22 декабря, всех хоронили в закрытых гробах), в статистику на https://bit.ly/3mRU8Ht по состоянию на 26 декабря попал только 1.



3 из 4-х возрастом 70+. Это точно. В моем поселке из тех 4 знакомых людей, умерших за декабрь с подтверждением тестами на ковид, из них 2 лечились в ковидных отделениях больниц, на чьих похоронах я был, (последний случай 22 декабря, всех хоронили в закрытых гробах), в статистику напо состоянию на 26 декабря попал только 1.3 из 4-х возрастом 70+. yanyura Повідомлень: 5685 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1879 раз. Подякували: 1327 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 15:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Непонятна связь Ваших ссылок с приведенной мной цитатой. Непонятна связь Ваших ссылок с приведенной мной цитатой.

Вы еще не поняли? Его главная цель на ветке, чтобы с ним тут вступили в дискуссию и тогда он покажет себя во всей "красе", сыпля юридическими обоснованиями всего и вся.



В игнор все его посты Вы еще не поняли? Его главная цель на ветке, чтобы с ним тут вступили в дискуссию и тогда он покажет себя во всей "красе", сыпля юридическими обоснованиями всего и вся.В игнор все его посты yanyura Повідомлень: 5685 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1879 раз. Подякували: 1327 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2507250825092510 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 733 , 734 , 735

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7343 1707202

ЛОБ П'ят 25 гру, 2020 18:57