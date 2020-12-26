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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2508250925102511>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 101
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 13:24

  flyman написав:в Китай прилетів здоровенний об"єкт космічного походження.
То що, нова чумка?

Посилання даєш?

зі. Знаю як це звучить ... ))) але ...

Імхо ми в найближчі 2-10-15 років можемо зіткнутись (тобто вони самі прилетять на наш сигнал - ми ж по повній програмі в космосі шумкуємо) з ворожою іншопланетною цивілізацією для якої ми будемо, наприклад, як для нас кролики ...

Тоді події коронокризи нам будуть здаватись просто дитячим лєпєтом)))

ззі. Сподіваюсь більшість таки думає, що ми не можемо бути єдиною цивілізацією у всьому всесвіті ... )))
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:00

:mrgreen:

#кулуарные_слухи
В кулуарах пошли слухи, что МОЗ настолько «заигрался» с искусственным снижением официальной статистике заболевания коронавирусом, что это кардинально бьет по кейсу актуальности вакцинации, которую можно и не делать, ведь в стране всё хорошо.
Насчет тотального локдауна с 8 января, то в Офисе Президента уже обсуждалось облегчение запретов локдауна, сделав его минимальным. Таким образом ОП хочет получить первый «победный кейс» в новом году и начать год с позитивного.

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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:21

  Вкладчик1234 написав::mrgreen:

#кулуарные_слухи
В кулуарах пошли слухи, что МОЗ настолько «заигрался» с искусственным снижением официальной статистике заболевания коронавирусом, что это кардинально бьет по кейсу актуальности вакцинации, которую можно и не делать, ведь в стране всё хорошо.
Насчет тотального локдауна с 8 января, то в Офисе Президента уже обсуждалось облегчение запретов локдауна, сделав его минимальным. Таким образом ОП хочет получить первый «победный кейс» в новом году и начать год с позитивного.

https://t.me/skosoi/2484


Уже по 8000 грн за будущий локдаун раздали больше 300 000 ФОПов и их наёмным, плюс юрлицам почти для 200 000 человек частичную компенсацию выплатили.
Пусть вводят локдаун хотя бы на один день, и то назад отдавать не комильфо :mrgreen: Берёшь чужие, а отдавать свои придётся :wink:
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:40

  Вкладчик1234 написав::mrgreen:

...МОЗ настолько «заигрался» с искусственным снижением официальной статистике заболевания коронавирусом...

Это точно. В моем поселке из тех 4 знакомых людей, умерших за декабрь с подтверждением тестами на ковид, из них 2 лечились в ковидных отделениях больниц, на чьих похоронах я был, (последний случай 22 декабря, всех хоронили в закрытых гробах), в статистику на https://bit.ly/3mRU8Ht по состоянию на 26 декабря попал только 1.

3 из 4-х возрастом 70+.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Непонятна связь Ваших ссылок с приведенной мной цитатой.

Вы еще не поняли? Его главная цель на ветке, чтобы с ним тут вступили в дискуссию и тогда он покажет себя во всей "красе", сыпля юридическими обоснованиями всего и вся.

В игнор все его посты :!:
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:57

  vitaliy_berdinskikh написав:В Израиле с 27 вводят очередной локдаун.

Предлагаю всем непривитым от гриппа и коронавируса SARS-COV-19 сторонникам идеи что маска спасает пойти по израильскому пути и не отлучаться от дома далее чем на 1000 метров, а также не принимать никаких гостей и самому естественно никуда не ходить.

а жёлтые звёзды на верхнюю одежду нужно будет нашивать?... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:59

  freeze написав:Всего в мире сделано: 3 820 000 вакцин от COVID-19.

Топ-5 стран по вакцинированию:

1. Бахрейн: 2,97 % населения
2. Израиль: 2,41 % населения
3. Великобритания: 1,18 %
4. Россия: 0,48 %
5. США: 0,3 %
Весь мир: 0,05 % населения

а сколько заработали фармкомпании?... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:...достаточно глуповато выглядит всё-таки пойти добровольно на вакцинацию, сделать первую вакцину и забыть про вторую...

Есть вероятность прийти за второй дозой, а вакцина уже закончилась, ждите следующей поставки... через год. Ну, или, той вакцины, которую кололи месяц назад, сейчас уже нет, но есть другая подобная, тоже нужно 2 дозы, берёте?

У нас вообще вся медсистема выглядит глуповато, что не мешает ей существовать
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Уже по 8000 грн за будущий локдаун раздали больше 300 000 ФОПов...

Так не со своих же раздают ведь. Заплатите налоги в полном объёме, а мы вам часть ваших же денег вернём обратно на карту, и то, далеко не всем.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:06

  safonovstanislav написав:А то, производители заявляют сначала 70%, потом 90%, потом 95%. Как бы, не оказалось, что реальная эффективность будет значительно ниже заявленной изначально, а то, и вовсе нулевой.

для производителей эффективность - это прибыль, а не то что вы подумали... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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