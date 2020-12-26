ЛАД написав:Кому не нравится вакцина, есть значительно лучшее средство:
В аптеках Грузии начали продавать пищевые добавки местного производства, в аннотации к которым указано, что они помогают победить коронавирус. Препарат носит название «Благодать Господня», сообщает телекомпания «Рустави-2».
Стоимость добавок 60 лари или 18.3 доллара за четыре таблетки.
По данным СМИ, препарат разработали три грузинских академика. Разработчики настаивают, что «препарат надо принимать утром натощак, перед этим обязательно перекрестившись»,
freeze написав:Уже по 8000 грн за будущий локдаун раздали больше 300 000 ФОПов и их наёмным, плюс юрлицам почти для 200 000 человек частичную компенсацию выплатили. Пусть вводят локдаун хотя бы на один день, и то назад отдавать не комильфо Берёшь чужие, а отдавать свои придётся
У меня, кстати, предложение для всех. Любой, кто переведёт мне на карту 29580 грн (сумма налогов за год для второй группы единого налога), я в тот же день выплачу даже не 8000 грн, а в 3 раза больше, целых 24000 грн! Поспешите, выгодное предложение, 24000 грн на дороге не валяются. Получите целых 24000 грн, заплатив, всего лишь 29580 грн
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Нед 27 гру, 2020 16:27, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:в Китай прилетів здоровенний об"єкт космічного походження. То що, нова чумка?
Посилання даєш?
зі. Знаю як це звучить ... ))) але ...
Імхо ми в найближчі 2-10-15 років можемо зіткнутись (тобто вони самі прилетять на наш сигнал - ми ж по повній програмі в космосі шумкуємо) з ворожою іншопланетною цивілізацією для якої ми будемо, наприклад, як для нас кролики ...
Тоді події коронокризи нам будуть здаватись просто дитячим лєпєтом)))
ззі. Сподіваюсь більшість таки думає, що ми не можемо бути єдиною цивілізацією у всьому всесвіті ... )))