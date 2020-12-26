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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2508250925102511

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 101
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
34%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
17
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:09

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Кому не нравится вакцина, есть значительно лучшее средство:
В аптеках Грузии начали продавать пищевые добавки местного производства, в аннотации к которым указано, что они помогают победить коронавирус. Препарат носит название «Благодать Господня», сообщает телекомпания «Рустави-2».

Стоимость добавок 60 лари или 18.3 доллара за четыре таблетки.

По данным СМИ, препарат разработали три грузинских академика. Разработчики настаивают, что «препарат надо принимать утром натощак, перед этим обязательно перекрестившись»,

https://m.rosbalt.ru/world/2020/12/24/1879808.html

Корона - отличная тема, чтобы колотить бабло.
"Если бы короны не было, то ради такого её стоило бы придумать" :)

а разве всё это коронабесие было запущено не ради бабла?... :mrgreen:
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:23

  freeze написав:Уже по 8000 грн за будущий локдаун раздали больше 300 000 ФОПов и их наёмным, плюс юрлицам почти для 200 000 человек частичную компенсацию выплатили.
Пусть вводят локдаун хотя бы на один день, и то назад отдавать не комильфо :mrgreen: Берёшь чужие, а отдавать свои придётся :wink:

У меня, кстати, предложение для всех. Любой, кто переведёт мне на карту 29580 грн (сумма налогов за год для второй группы единого налога), я в тот же день выплачу даже не 8000 грн, а в 3 раза больше, целых 24000 грн! Поспешите, выгодное предложение, 24000 грн на дороге не валяются. Получите целых 24000 грн, заплатив, всего лишь 29580 грн
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Нед 27 гру, 2020 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:27

  Тракторист написав:
  freeze написав:Всего в мире сделано: 3 820 000 вакцин от COVID-19.

Топ-5 стран по вакцинированию:

1. Бахрейн: 2,97 % населения
2. Израиль: 2,41 % населения
3. Великобритания: 1,18 %
4. Россия: 0,48 %
5. США: 0,3 %
Весь мир: 0,05 % населения

а сколько заработали фармкомпании?... ;)


Бесплатно работал Павка Корчагин на строительстве боярской узкоколейки, но благодарные потомки его не смогли спасти от болезни там заработанной :wink:
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 17:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Бесплатно работал Павка Корчагин на строительстве боярской узкоколейки, но благодарные потомки его не смогли спасти от болезни там заработанной


Безплатно працювали і загинались від роботи реальні десятки мільйонів відправлені ідейними послідовниками літературного героя в Сибір та інші місця.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 17:59

  change_pm написав:
  flyman написав:в Китай прилетів здоровенний об"єкт космічного походження.
То що, нова чумка?

Посилання даєш?

зі. Знаю як це звучить ... ))) але ...

Імхо ми в найближчі 2-10-15 років можемо зіткнутись (тобто вони самі прилетять на наш сигнал - ми ж по повній програмі в космосі шумкуємо) з ворожою іншопланетною цивілізацією для якої ми будемо, наприклад, як для нас кролики ...

Тоді події коронокризи нам будуть здаватись просто дитячим лєпєтом)))

ззі. Сподіваюсь більшість таки думає, що ми не можемо бути єдиною цивілізацією у всьому всесвіті ... )))

посилання
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:20

  Ой+ написав:
  freeze написав:Бесплатно работал Павка Корчагин на строительстве боярской узкоколейки, но благодарные потомки его не смогли спасти от болезни там заработанной


Безплатно працювали і загинались від роботи реальні десятки мільйонів відправлені ідейними послідовниками літературного героя в Сибір та інші місця.


Интересней то, что спустя почти 100 лет до сих пор есть прослойка людей, до сих пор считающих что кто-то должен работать бесплатно.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:43

  moldashavanin написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Всё так, ведь бесплатная коммуналка это обязанность коммунистического государства.


ага . Коммуналка не стала кормушкой для чинуш и прочих ? Стала .

Как и колбаса, и казёнка. Да и мороженое по 22 копейки, и пирожки с мясом по 8. Сатрапы!!!11
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