Додано: Нед 27 гру, 2020 16:23

freeze написав: Уже по 8000 грн за будущий локдаун раздали больше 300 000 ФОПов и их наёмным, плюс юрлицам почти для 200 000 человек частичную компенсацию выплатили.

Пусть вводят локдаун хотя бы на один день, и то назад отдавать не комильфо Берёшь чужие, а отдавать свои придётся Уже по 8000 грн за будущий локдаун раздали больше 300 000 ФОПов и их наёмным, плюс юрлицам почти для 200 000 человек частичную компенсацию выплатили.Пусть вводят локдаун хотя бы на один день, и то назад отдавать не комильфоБерёшь чужие, а отдавать свои придётся

У меня, кстати, предложение для всех. Любой, кто переведёт мне на карту 29580 грн (сумма налогов за год для второй группы единого налога), я в тот же день выплачу даже не 8000 грн, а в 3 раза больше, целых 24000 грн! Поспешите, выгодное предложение, 24000 грн на дороге не валяются. Получите целых 24000 грн, заплатив, всего лишь 29580 грн