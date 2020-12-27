У нас тут на форуме есть куча народу считающих оплату коммунальных услуг - геноцидом.
что не так ?
Всё так, ведь бесплатная коммуналка это обязанность коммунистического государства.
Проблема в том что а) очень сложно ,а точнее не возможно законно отказаться от услуг Центрального отопления (теплоснабжения) б) на большинство услуг установлена монополия от олигархов в угоду Ренату Леонидовичу АЕС не включают два блока (как минимум) что бы цена э\э не упала на рынке до 60 коп\ кВт иначе бедный несчастный Ренат будет продавать свое электричество в убыток ибо у него себестоимость ,точно не припомню, но что-то около 120-140 коп\кВт, так вот мы все дружно через коммунальные тарифы ( и не важно субсидия или нет , так как субсидия из наших же налогов дается) должны субсидировать убыточное\не выгодное производство э\э Рената Леонидовича Ахметова. Но это еще не все тому же Ренату мы должны платить за зеленый тариф ( так как половина генерации его) и мы бы без проблем платили и с удовольствием, ведь человек молодец развивает зеленую энергетику ( и тут как раз без иронии ) , но мы рассчитывали платить как раз за счет дешевой по себестоимости э\э с атомных АЕС, но ими нельзя пользоваться что бы "черная " энергетика Рената не страдала .... и по этому с нового года ожидайте около 2,2-2,4 грн\кВт для населения и будем платить Ренату дважды и за зеленый тариф и за его угольные электростанции. В условиях отказаться от некоторых услуг нельзя, а монополии держат не обоснованные цены. Это и есть рабство. Как вариант переезд в частный дом в деревне - сложно но возможно. Просим убрать монополию и дотирование бедных олигахов из нашего кармана и все будет пучком .
Каким боком это к ковиду ... не знаю но вы сами спросили - я ответил.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
freeze написав:Процесс вакцинации населения сегодня начался в Польше, Чехии, Италии, Кипре.
мотнитесь в Польшу и сделайте вакцину - тут не далеко.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
не интересно читать вся тема превратилась в личный блог freeze
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama написав:Проблема в том что а) очень сложно ,а точнее не возможно законно отказаться от услуг Центрального отопления (теплоснабжения)
Тут говорят новая тема у предприимчивых граждан появилась. Выкупается половина многоквартирки, полученным большинством голосов создаётся карманный осбб, которым устанавливается тариф на обслуживание дома - 1 000 000 грн в месяц, через суд забираются остальные квартиры за долги перед осбб. Всё законно.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama написав:Проблема в том что а) очень сложно ,а точнее не возможно законно отказаться от услуг Центрального отопления (теплоснабжения)
Тут говорят новая тема у предприимчивых граждан появилась. Выкупается половина многоквартирки, полученным большинством голосов создаётся карманный осбб, которым устанавливается тариф на обслуживание дома - 1 000 000 грн в месяц, через суд забираются остальные квартиры за долги перед осбб. Всё законно.
В тему надо вникать, а так навскидку вроде есть граничный размер 6,72 грн/м2