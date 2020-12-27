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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2509251025112512

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 102
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
18
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:36

  yama написав:
  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Всего в мире сделано: 3 820 000 вакцин от COVID-19.

Топ-5 стран по вакцинированию:

1. Бахрейн: 2,97 % населения
2. Израиль: 2,41 % населения
3. Великобритания: 1,18 %
4. Россия: 0,48 %
5. США: 0,3 %
Весь мир: 0,05 % населения

Тогда, такая статистика - ни о чём...
человек работает как умеет у него задача наполнять форум \ тему сообщениями , а кой в них смысл ... смысл в количестве знаков :mrgreen:


Может надо меньше бегать за мной со своими высерами из жизни планеты заговоров и плакать, что никому не верите, и все вас обманывают, и жизнь наладится )))
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:44

  vitaliy_berdinskikh написав:
  moldashavanin написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
Что удивительного?

У нас тут на форуме есть куча народу считающих оплату коммунальных услуг - геноцидом.


что не так ?

Всё так, ведь бесплатная коммуналка это обязанность коммунистического государства.

Проблема в том что
а) очень сложно ,а точнее не возможно законно отказаться от услуг Центрального отопления (теплоснабжения)
б) на большинство услуг установлена монополия от олигархов
в угоду Ренату Леонидовичу АЕС не включают два блока (как минимум) что бы цена э\э не упала на рынке до 60 коп\ кВт иначе бедный несчастный Ренат будет продавать свое электричество в убыток ибо у него себестоимость ,точно не припомню, но что-то около 120-140 коп\кВт, так вот мы все дружно через коммунальные тарифы ( и не важно субсидия или нет , так как субсидия из наших же налогов дается) должны субсидировать убыточное\не выгодное производство э\э Рената Леонидовича Ахметова. Но это еще не все :) тому же Ренату мы должны платить за зеленый тариф ( так как половина генерации его) и мы бы без проблем платили и с удовольствием, ведь человек молодец развивает зеленую энергетику ( и тут как раз без иронии :) ) , но мы рассчитывали платить как раз за счет дешевой по себестоимости э\э с атомных АЕС, но ими нельзя пользоваться что бы "черная " энергетика Рената не страдала .... и по этому с нового года ожидайте около 2,2-2,4 грн\кВт для населения и будем платить Ренату дважды и за зеленый тариф и за его угольные электростанции.
В условиях отказаться от некоторых услуг нельзя, а монополии держат не обоснованные цены. Это и есть рабство. Как вариант переезд в частный дом в деревне - сложно но возможно.
Просим убрать монополию и дотирование бедных олигахов из нашего кармана и все будет пучком .

Каким боком это к ковиду ... не знаю но вы сами спросили - я ответил.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:46

  freeze написав:Процесс вакцинации населения сегодня начался в Польше, Чехии, Италии, Кипре.

мотнитесь в Польшу и сделайте вакцину - тут не далеко.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:47

не интересно читать :( вся тема превратилась в личный блог freeze :(
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:49

  yama написав:не интересно читать :( вся тема превратилась в личный блог freeze :(



Так пишите, что-то интересное по теме пандемии коронавируса, а не какой-то бред про отопление, рептилоидов, заходите сюда, чтобы высморкать свой недовольство жизнью, имхо.
Заведите свой блог )))
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:50

  yama написав:Проблема в том что
а) очень сложно ,а точнее не возможно законно отказаться от услуг Центрального отопления (теплоснабжения)

Тут говорят новая тема у предприимчивых граждан появилась. Выкупается половина многоквартирки, полученным большинством голосов создаётся карманный осбб, которым устанавливается тариф на обслуживание дома - 1 000 000 грн в месяц, через суд забираются остальные квартиры за долги перед осбб. Всё законно.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:52

  freeze написав:
  yama написав:не интересно читать :( вся тема превратилась в личный блог freeze :(



Так пишите, что-то интересное по теме пандемии коронавируса, а не какой-то бред про отопление, рептилоидов, заходите сюда, чтобы высморкать свой недовольство жизнью, имхо.
Заведите свой блог )))

у меня уже есть https://blog.i.ua/user/5380520/ :oops: и там про рептилоидов тоже есть , ну почти про них :mrgreen:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:54

  safonovstanislav написав:
  yama написав:Проблема в том что
а) очень сложно ,а точнее не возможно законно отказаться от услуг Центрального отопления (теплоснабжения)

Тут говорят новая тема у предприимчивых граждан появилась. Выкупается половина многоквартирки, полученным большинством голосов создаётся карманный осбб, которым устанавливается тариф на обслуживание дома - 1 000 000 грн в месяц, через суд забираются остальные квартиры за долги перед осбб. Всё законно.


В тему надо вникать, а так навскидку вроде есть граничный размер
6,72 грн/м2

https://www.minregion.gov.ua/wp-content ... matyvy.pdf
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