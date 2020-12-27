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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2509251025112512 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 102 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 44 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 18 Всього голосів : 102 Додано: Нед 27 гру, 2020 20:36 yama написав: safonovstanislav написав: freeze написав: Всего в мире сделано: 3 820 000 вакцин от COVID-19.



Топ-5 стран по вакцинированию:



1. Бахрейн: 2,97 % населения

2. Израиль: 2,41 % населения

3. Великобритания: 1,18 %

4. Россия: 0,48 %

5. США: 0,3 %

Весь мир: 0,05 % населения Всего в мире сделано: 3 820 000 вакцин от COVID-19.Топ-5 стран по вакцинированию:1. Бахрейн: 2,97 % населения2. Израиль: 2,41 % населения3. Великобритания: 1,18 %4. Россия: 0,48 %5. США: 0,3 %Весь мир: 0,05 % населения

Тогда, такая статистика - ни о чём... Тогда, такая статистика - ни о чём... человек работает как умеет у него задача наполнять форум \ тему сообщениями , а кой в них смысл ... смысл в количестве знаков человек работает как умеет у него задача наполнять форум \ тему сообщениями , а кой в них смысл ... смысл в количестве знаков



Может надо меньше бегать за мной со своими высерами из жизни планеты заговоров и плакать, что никому не верите, и все вас обманывают, и жизнь наладится ))) Может надо меньше бегать за мной со своими высерами из жизни планеты заговоров и плакать, что никому не верите, и все вас обманывают, и жизнь наладится ))) freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19649 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4696 раз. Подякували: 7447 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 20:44 vitaliy_berdinskikh написав: moldashavanin написав: vitaliy_berdinskikh написав:

Что удивительного?



У нас тут на форуме есть куча народу считающих оплату коммунальных услуг - геноцидом. Что удивительного?У нас тут на форуме есть куча народу считающих оплату коммунальных услуг - геноцидом.



что не так ? что не так ?

Всё так, ведь бесплатная коммуналка это обязанность коммунистического государства. Всё так, ведь бесплатная коммуналка это обязанность коммунистического государства.

Проблема в том что

а) очень сложно ,а точнее не возможно законно отказаться от услуг Центрального отопления (теплоснабжения)

б) на большинство услуг установлена монополия от олигархов

в угоду Ренату Леонидовичу АЕС не включают два блока (как минимум) что бы цена э\э не упала на рынке до 60 коп\ кВт иначе бедный несчастный Ренат будет продавать свое электричество в убыток ибо у него себестоимость ,точно не припомню, но что-то около 120-140 коп\кВт, так вот мы все дружно через коммунальные тарифы ( и не важно субсидия или нет , так как субсидия из наших же налогов дается) должны субсидировать убыточное\не выгодное производство э\э Рената Леонидовича Ахметова. Но это еще не все тому же Ренату мы должны платить за зеленый тариф ( так как половина генерации его) и мы бы без проблем платили и с удовольствием, ведь человек молодец развивает зеленую энергетику ( и тут как раз без иронии ) , но мы рассчитывали платить как раз за счет дешевой по себестоимости э\э с атомных АЕС, но ими нельзя пользоваться что бы "черная " энергетика Рената не страдала .... и по этому с нового года ожидайте около 2,2-2,4 грн\кВт для населения и будем платить Ренату дважды и за зеленый тариф и за его угольные электростанции.

В условиях отказаться от некоторых услуг нельзя, а монополии держат не обоснованные цены. Это и есть рабство. Как вариант переезд в частный дом в деревне - сложно но возможно.

Просим убрать монополию и дотирование бедных олигахов из нашего кармана и все будет пучком .



Каким боком это к ковиду ... не знаю но вы сами спросили - я ответил. Проблема в том чтоа) очень сложно ,а точнее не возможно законно отказаться от услуг Центрального отопления (теплоснабжения)б) на большинство услуг установлена монополия от олигарховв угоду Ренату Леонидовичу АЕС не включают два блока (как минимум) что бы цена э\э не упала на рынке до 60 коп\ кВт иначе бедный несчастный Ренат будет продавать свое электричество в убыток ибо у него себестоимость ,точно не припомню, но что-то около 120-140 коп\кВт, так вот мы все дружно через коммунальные тарифы ( и не важно субсидия или нет , так как субсидия из наших же налогов дается) должны субсидировать убыточное\не выгодное производство э\э Рената Леонидовича Ахметова. Но это еще не всетому же Ренату мы должны платить за зеленый тариф ( так как половина генерации его) и мы бы без проблем платили и с удовольствием, ведь человек молодец развивает зеленую энергетику ( и тут как раз без иронии) , но мы рассчитывали платить как раз за счет дешевой по себестоимости э\э с атомных АЕС, но ими нельзя пользоваться что бы "черная " энергетика Рената не страдала .... и по этому с нового года ожидайте около 2,2-2,4 грн\кВт для населения и будем платить Ренату дважды и за зеленый тариф и за его угольные электростанции.В условиях отказаться от некоторых услуг нельзя, а монополии держат не обоснованные цены. Это и есть рабство. Как вариант переезд в частный дом в деревне - сложно но возможно.Просим убрать монополию и дотирование бедных олигахов из нашего кармана и все будет пучком .Каким боком это к ковиду ... не знаю но вы сами спросили - я ответил. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3162 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6279 раз. Подякували: 659 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 20:46 freeze написав: Процесс вакцинации населения сегодня начался в Польше, Чехии, Италии, Кипре. Процесс вакцинации населения сегодня начался в Польше, Чехии, Италии, Кипре.

мотнитесь в Польшу и сделайте вакцину - тут не далеко. мотнитесь в Польшу и сделайте вакцину - тут не далеко. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3162 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6279 раз. Подякували: 659 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 20:47 вся тема превратилась в личный блог freeze не интересно читатьвся тема превратилась в личный блог "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3162 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6279 раз. Подякували: 659 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 20:49 yama написав: не интересно читать вся тема превратилась в личный блог freeze не интересно читатьвся тема превратилась в личный блог





Так пишите, что-то интересное по теме пандемии коронавируса, а не какой-то бред про отопление, рептилоидов, заходите сюда, чтобы высморкать свой недовольство жизнью, имхо.

Заведите свой блог ))) Так пишите, что-то интересное по теме пандемии коронавируса, а не какой-то бред про отопление, рептилоидов, заходите сюда, чтобы высморкать свой недовольство жизнью, имхо.Заведите свой блог ))) freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19649 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4696 раз. Подякували: 7447 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 20:50 yama написав: Проблема в том что

а) очень сложно ,а точнее не возможно законно отказаться от услуг Центрального отопления (теплоснабжения) Проблема в том чтоа) очень сложно ,а точнее не возможно законно отказаться от услуг Центрального отопления (теплоснабжения)

Тут говорят новая тема у предприимчивых граждан появилась. Выкупается половина многоквартирки, полученным большинством голосов создаётся карманный осбб, которым устанавливается тариф на обслуживание дома - 1 000 000 грн в месяц, через суд забираются остальные квартиры за долги перед осбб. Всё законно. Тут говорят новая тема у предприимчивых граждан появилась. Выкупается половина многоквартирки, полученным большинством голосов создаётся карманный осбб, которым устанавливается тариф на обслуживание дома - 1 000 000 грн в месяц, через суд забираются остальные квартиры за долги перед осбб. Всё законно. safonovstanislav Повідомлень: 3088 З нами з: 10.05.14 Подякував: 278 раз. Подякували: 539 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 20:52 freeze написав: yama написав: не интересно читать вся тема превратилась в личный блог freeze не интересно читатьвся тема превратилась в личный блог





Так пишите, что-то интересное по теме пандемии коронавируса, а не какой-то бред про отопление, рептилоидов, заходите сюда, чтобы высморкать свой недовольство жизнью, имхо.

Заведите свой блог ))) Так пишите, что-то интересное по теме пандемии коронавируса, а не какой-то бред про отопление, рептилоидов, заходите сюда, чтобы высморкать свой недовольство жизнью, имхо.Заведите свой блог )))

у меня уже есть https://blog.i.ua/user/5380520/ и там про рептилоидов тоже есть , ну почти про них у меня уже естьи там про рептилоидов тоже есть , ну почти про них "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3162 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6279 раз. Подякували: 659 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 21:54 safonovstanislav написав: yama написав: Проблема в том что

а) очень сложно ,а точнее не возможно законно отказаться от услуг Центрального отопления (теплоснабжения) Проблема в том чтоа) очень сложно ,а точнее не возможно законно отказаться от услуг Центрального отопления (теплоснабжения)

Тут говорят новая тема у предприимчивых граждан появилась. Выкупается половина многоквартирки, полученным большинством голосов создаётся карманный осбб, которым устанавливается тариф на обслуживание дома - 1 000 000 грн в месяц, через суд забираются остальные квартиры за долги перед осбб. Всё законно. Тут говорят новая тема у предприимчивых граждан появилась. Выкупается половина многоквартирки, полученным большинством голосов создаётся карманный осбб, которым устанавливается тариф на обслуживание дома - 1 000 000 грн в месяц, через суд забираются остальные квартиры за долги перед осбб. Всё законно.



В тему надо вникать, а так навскидку вроде есть граничный размер

6,72 грн/м2



https://www.minregion.gov.ua/wp-content ... matyvy.pdf В тему надо вникать, а так навскидку вроде есть граничный размер6,72 грн/м2 tumos Повідомлень: 1414 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2509251025112512 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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