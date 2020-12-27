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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 102
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
18
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 23:54

  ЛАД написав:А, может, сотни миллионов?
По реальным оценкам где-то один десяток миллионов. И, надеюсь, никто не станет утверждать, что всё это были незаконно репрессированные, а просто уголовников не было.
Или цифра 10 млн. представляется маленькой и не производит впечатление?


Согласно рассекреченной справки МВД СССР от 1954 года о количестве осужденных за контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления, в том числе за бандитизм и военный шпионаж, в 1921—1953 гг. — 4 060 306 человек. Из них к высшей мере наказания приговорены 642 980, к ссылке и высылке — 765 180.
По другой справке на имя Маленкова и Хрущёва за подписями тогдашнего генерального прокурора Руденко, министра юстиции СССР Горшенина и министра внутренних дел Круглова осужденных 3 миллиона 777 тысяч 380 человек. Из них почти 643 тысячи были расстреляны
Ссылке на спецпоселения подверглись примерно один миллион восемьсот тысяч человек.
Для кого-то авторитетом является Солженицин, ну а кто-то прочтет книгу А. Островского "Солженицын. Прощание с мифом." )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 00:08

  tumos написав:
  ЛАД написав:А, может, сотни миллионов?
По реальным оценкам где-то один десяток миллионов. И, надеюсь, никто не станет утверждать, что всё это были незаконно репрессированные, а просто уголовников не было.
Или цифра 10 млн. представляется маленькой и не производит впечатление?


Согласно рассекреченной справки МВД СССР от 1954 года о количестве осужденных за контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления, в том числе за бандитизм и военный шпионаж, в 1921—1953 гг. — 4 060 306 человек. Из них к высшей мере наказания приговорены 642 980, к ссылке и высылке — 765 180.
По другой справке на имя Маленкова и Хрущёва за подписями тогдашнего генерального прокурора Руденко, министра юстиции СССР Горшенина и министра внутренних дел Круглова осужденных 3 миллиона 777 тысяч 380 человек. Из них почти 643 тысячи были расстреляны
Ссылке на спецпоселения подверглись примерно один миллион восемьсот тысяч человек.
Для кого-то авторитетом является Солженицин, ну а кто-то прочтет книгу А. Островского "Солженицын. Прощание с мифом." )

стоит ещё добавить, что в тоталитарном СССР оправдательных приговоров было в 3 раза больше (в процентном выражении) чем в "демократической" Украине... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 00:21

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:А, может, сотни миллионов?
По реальным оценкам где-то один десяток миллионов.


18 млн людей[джерело?] пройшли через радянські табори та колонії в період із 1929 по 1953 р.; разом із військовополоненими, «спецпоселенцями», засланцями вимальовується страшна картина — 28,7 мільйони чоловік пройшли «очищення» у ГУЛАГу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%90%D0%93

.....

Військовополонених засчитывать в число заключённых всё же не корректно.
При небольшом желании легко могу найти и цифру 120 млн.
Так же, как и потери Союза в ВОВ растут тем больше, чем дальше становится война.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 00:28

немецкий политик о коронакризисе

мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 00:51

tumos
Спасибо!
Эти цифры тоже знаю. Просто решил привести общую цифру заключённых в сталинские времена, чтобы не было споров на тему, что не всех репрессированных засчитали по "политическим" статьям.
ЛАД
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