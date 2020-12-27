ЛАД написав:А, может, сотни миллионов? По реальным оценкам где-то один десяток миллионов. И, надеюсь, никто не станет утверждать, что всё это были незаконно репрессированные, а просто уголовников не было. Или цифра 10 млн. представляется маленькой и не производит впечатление?
Согласно рассекреченной справки МВД СССР от 1954 года о количестве осужденных за контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления, в том числе за бандитизм и военный шпионаж, в 1921—1953 гг. — 4 060 306 человек. Из них к высшей мере наказания приговорены 642 980, к ссылке и высылке — 765 180. По другой справке на имя Маленкова и Хрущёва за подписями тогдашнего генерального прокурора Руденко, министра юстиции СССР Горшенина и министра внутренних дел Круглова осужденных 3 миллиона 777 тысяч 380 человек. Из них почти 643 тысячи были расстреляны Ссылке на спецпоселения подверглись примерно один миллион восемьсот тысяч человек. Для кого-то авторитетом является Солженицин, ну а кто-то прочтет книгу А. Островского "Солженицын. Прощание с мифом." )
ЛАД написав:А, может, сотни миллионов? По реальным оценкам где-то один десяток миллионов. И, надеюсь, никто не станет утверждать, что всё это были незаконно репрессированные, а просто уголовников не было. Или цифра 10 млн. представляется маленькой и не производит впечатление?
Согласно рассекреченной справки МВД СССР от 1954 года о количестве осужденных за контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления, в том числе за бандитизм и военный шпионаж, в 1921—1953 гг. — 4 060 306 человек. Из них к высшей мере наказания приговорены 642 980, к ссылке и высылке — 765 180. По другой справке на имя Маленкова и Хрущёва за подписями тогдашнего генерального прокурора Руденко, министра юстиции СССР Горшенина и министра внутренних дел Круглова осужденных 3 миллиона 777 тысяч 380 человек. Из них почти 643 тысячи были расстреляны Ссылке на спецпоселения подверглись примерно один миллион восемьсот тысяч человек. Для кого-то авторитетом является Солженицин, ну а кто-то прочтет книгу А. Островского "Солженицын. Прощание с мифом." )
стоит ещё добавить, что в тоталитарном СССР оправдательных приговоров было в 3 раза больше (в процентном выражении) чем в "демократической" Украине...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
ЛАД написав:А, может, сотни миллионов? По реальным оценкам где-то один десяток миллионов.
18 млн людей[джерело?] пройшли через радянські табори та колонії в період із 1929 по 1953 р.; разом із військовополоненими, «спецпоселенцями», засланцями вимальовується страшна картина — 28,7 мільйони чоловік пройшли «очищення» у ГУЛАГу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%90%D0%93
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Військовополонених засчитывать в число заключённых всё же не корректно. При небольшом желании легко могу найти и цифру 120 млн. Так же, как и потери Союза в ВОВ растут тем больше, чем дальше становится война.