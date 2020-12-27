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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2510251125122513 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 102 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 44 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 18 Всього голосів : 102 Додано: Нед 27 гру, 2020 23:54 ЛАД написав: А, может, сотни миллионов?

По реальным оценкам где-то один десяток миллионов. И, надеюсь, никто не станет утверждать, что всё это были незаконно репрессированные, а просто уголовников не было.

Или цифра 10 млн. представляется маленькой и не производит впечатление? А, может, сотни миллионов?По реальным оценкам где-тодесяток миллионов. И, надеюсь, никто не станет утверждать, что всё это были незаконно репрессированные, а просто уголовников не было.Или цифра 10 млн. представляется маленькой и не производит впечатление?



Согласно рассекреченной справки МВД СССР от 1954 года о количестве осужденных за контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления, в том числе за бандитизм и военный шпионаж, в 1921—1953 гг. — 4 060 306 человек. Из них к высшей мере наказания приговорены 642 980, к ссылке и высылке — 765 180.

По другой справке на имя Маленкова и Хрущёва за подписями тогдашнего генерального прокурора Руденко, министра юстиции СССР Горшенина и министра внутренних дел Круглова осужденных 3 миллиона 777 тысяч 380 человек. Из них почти 643 тысячи были расстреляны

Ссылке на спецпоселения подверглись примерно один миллион восемьсот тысяч человек.

Для кого-то авторитетом является Солженицин, ну а кто-то прочтет книгу А. Островского "Солженицын. Прощание с мифом." ) Согласно рассекреченной справки МВД СССР от 1954 года о количестве осужденных за контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления, в том числе за бандитизм и военный шпионаж, в 1921—1953 гг. — 4 060 306 человек. Из них к высшей мере наказания приговорены 642 980, к ссылке и высылке — 765 180.По другой справке на имя Маленкова и Хрущёва за подписями тогдашнего генерального прокурора Руденко, министра юстиции СССР Горшенина и министра внутренних дел Круглова осужденных 3 миллиона 777 тысяч 380 человек. Из них почти 643 тысячи были расстреляныСсылке на спецпоселения подверглись примерно один миллион восемьсот тысяч человек.Для кого-то авторитетом является Солженицин, ну а кто-то прочтет книгу А. Островского "Солженицын. Прощание с мифом." ) tumos Повідомлень: 1415 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 гру, 2020 00:08 tumos написав: ЛАД написав: А, может, сотни миллионов?

По реальным оценкам где-то один десяток миллионов. И, надеюсь, никто не станет утверждать, что всё это были незаконно репрессированные, а просто уголовников не было.

Или цифра 10 млн. представляется маленькой и не производит впечатление? А, может, сотни миллионов?По реальным оценкам где-тодесяток миллионов. И, надеюсь, никто не станет утверждать, что всё это были незаконно репрессированные, а просто уголовников не было.Или цифра 10 млн. представляется маленькой и не производит впечатление?



Согласно рассекреченной справки МВД СССР от 1954 года о количестве осужденных за контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления, в том числе за бандитизм и военный шпионаж, в 1921—1953 гг. — 4 060 306 человек. Из них к высшей мере наказания приговорены 642 980, к ссылке и высылке — 765 180.

По другой справке на имя Маленкова и Хрущёва за подписями тогдашнего генерального прокурора Руденко, министра юстиции СССР Горшенина и министра внутренних дел Круглова осужденных 3 миллиона 777 тысяч 380 человек. Из них почти 643 тысячи были расстреляны

Ссылке на спецпоселения подверглись примерно один миллион восемьсот тысяч человек.

Для кого-то авторитетом является Солженицин, ну а кто-то прочтет книгу А. Островского "Солженицын. Прощание с мифом." ) Согласно рассекреченной справки МВД СССР от 1954 года о количестве осужденных за контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления, в том числе за бандитизм и военный шпионаж, в 1921—1953 гг. — 4 060 306 человек. Из них к высшей мере наказания приговорены 642 980, к ссылке и высылке — 765 180.По другой справке на имя Маленкова и Хрущёва за подписями тогдашнего генерального прокурора Руденко, министра юстиции СССР Горшенина и министра внутренних дел Круглова осужденных 3 миллиона 777 тысяч 380 человек. Из них почти 643 тысячи были расстреляныСсылке на спецпоселения подверглись примерно один миллион восемьсот тысяч человек.Для кого-то авторитетом является Солженицин, ну а кто-то прочтет книгу А. Островского "Солженицын. Прощание с мифом." )

стоит ещё добавить, что в тоталитарном СССР оправдательных приговоров было в 3 раза больше (в процентном выражении) чем в "демократической" Украине... стоит ещё добавить, что в тоталитарном СССР оправдательных приговоров было в 3 раза больше (в процентном выражении) чем в "демократической" Украине... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5194 З нами з: 06.08.08 Подякував: 276 раз. Подякували: 826 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 гру, 2020 00:21 Ой+ написав: ЛАД написав: А, может, сотни миллионов?

По реальным оценкам где-то один десяток миллионов. А, может, сотни миллионов?По реальным оценкам где-то один десяток миллионов.



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%90%D0%93 18 млн людей[джерело?] пройшли через радянські табори та колонії в період із 1929 по 1953 р.; разом із військовополоненими, «спецпоселенцями», засланцями вимальовується страшна картина — 28,7 мільйони чоловік пройшли «очищення» у ГУЛАГу

..... .....

Військовополонених засчитывать в число заключённых всё же не корректно.

При небольшом желании легко могу найти и цифру 120 млн.

Так же, как и потери Союза в ВОВ растут тем больше, чем дальше становится война. Військовополонених засчитывать в число заключённых всё же не корректно.При небольшом желании легко могу найти и цифру 120 млн.Так же, как и потери Союза в ВОВ растут тем больше, чем дальше становится война. ЛАД 2 Повідомлень: 18049 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4640 раз. Подякували: 4336 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 гру, 2020 00:28 немецкий политик о коронакризисе мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5194 З нами з: 06.08.08 Подякував: 276 раз. Подякували: 826 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 гру, 2020 00:51 tumos

Спасибо!

Эти цифры тоже знаю. Просто решил привести общую цифру заключённых в сталинские времена, чтобы не было споров на тему, что не всех репрессированных засчитали по "политическим" статьям. ЛАД 2 Повідомлень: 18049 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4640 раз. Подякували: 4336 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2510251125122513 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 25 гру, 2020 18:57