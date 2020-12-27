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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2508250925102511

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 102
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
18
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:20

  Ой+ написав:
  freeze написав:Бесплатно работал Павка Корчагин на строительстве боярской узкоколейки, но благодарные потомки его не смогли спасти от болезни там заработанной


Безплатно працювали і загинались від роботи реальні десятки мільйонів відправлені ідейними послідовниками літературного героя в Сибір та інші місця.


Интересней то, что спустя почти 100 лет до сих пор есть прослойка людей, до сих пор считающих что кто-то должен работать бесплатно.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:43

  moldashavanin написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Всё так, ведь бесплатная коммуналка это обязанность коммунистического государства.


ага . Коммуналка не стала кормушкой для чинуш и прочих ? Стала .

Как и колбаса, и казёнка. Да и мороженое по 22 копейки, и пирожки с мясом по 8. Сатрапы!!!11
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:39

  Ой+ написав:
  freeze написав:Бесплатно работал Павка Корчагин на строительстве боярской узкоколейки, но благодарные потомки его не смогли спасти от болезни там заработанной


Безплатно працювали і загинались від роботи реальні десятки мільйонів відправлені ідейними послідовниками літературного героя в Сибір та інші місця.

А, может, сотни миллионов?
По реальным оценкам где-то один десяток миллионов. И, надеюсь, никто не станет утверждать, что всё это были незаконно репрессированные, а просто уголовников не было.
Или цифра 10 млн. представляется маленькой и не производит впечатление?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:А, может, сотни миллионов?
По реальным оценкам где-то один десяток миллионов.


18 млн людей[джерело?] пройшли через радянські табори та колонії в період із 1929 по 1953 р.; разом із військовополоненими, «спецпоселенцями», засланцями вимальовується страшна картина — 28,7 мільйони чоловік пройшли «очищення» у ГУЛАГу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%90%D0%93


В колгоспах часто-густо працювали також безоплатно за умовні "трудодні", які потім в кращому разі отоварювались облігаціями займу чи "добровільною" підпискою на радянську пресу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:36

  yama написав:
  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Всего в мире сделано: 3 820 000 вакцин от COVID-19.

Топ-5 стран по вакцинированию:

1. Бахрейн: 2,97 % населения
2. Израиль: 2,41 % населения
3. Великобритания: 1,18 %
4. Россия: 0,48 %
5. США: 0,3 %
Весь мир: 0,05 % населения

Тогда, такая статистика - ни о чём...
человек работает как умеет у него задача наполнять форум \ тему сообщениями , а кой в них смысл ... смысл в количестве знаков :mrgreen:


Может надо меньше бегать за мной со своими высерами из жизни планеты заговоров и плакать, что никому не верите, и все вас обманывают, и жизнь наладится )))
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:49

  yama написав:не интересно читать :( вся тема превратилась в личный блог freeze :(



Так пишите, что-то интересное по теме пандемии коронавируса, а не какой-то бред про отопление, рептилоидов, заходите сюда, чтобы высморкать свой недовольство жизнью, имхо.
Заведите свой блог )))
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:52

  freeze написав:
  yama написав:не интересно читать :( вся тема превратилась в личный блог freeze :(



Так пишите, что-то интересное по теме пандемии коронавируса, а не какой-то бред про отопление, рептилоидов, заходите сюда, чтобы высморкать свой недовольство жизнью, имхо.
Заведите свой блог )))

у меня уже есть https://blog.i.ua/user/5380520/ :oops: и там про рептилоидов тоже есть , ну почти про них :mrgreen:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:27

"Нужно просто перестать тестировать" (с)

В Украине минимум случаев COVID с начала октября

На фоне сокращения количества тестирований в стране резко сокращается число выявленных случаев коронавируса.
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 4 385 новых случаев коронавируса, что является минимумом с 6 октября. Об этом утром в понедельник, 28 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За сутки было проведено 15 332 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 12 225, методом ИФА - 3 107.


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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:27

  Libo написав:.... от столбняка

Потому что если после прививки ты пошел и нажрался, то толку от прививки никакого и справка твоя таким образом - липа. 8)


Что за справка?
О том, что привит от столбняка, и, если кого-то покусал - то не беда? :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:
  Libo написав:.... от столбняка

Потому что если после прививки ты пошел и нажрался, то толку от прививки никакого и справка твоя таким образом - липа. 8)


Что за справка?
О том, что привит от столбняка, и, если кого-то покусал - то не беда? :D


Это в России, чтобы бороться с пьянством, такую ерунду придумали.
На самом деле разъяснили, что если после прививки пару бокалов вина или грамм 150 виски, то пожалуйста, для вакцинации это не проблема вообще.
Но если нажраться до поросячьего визга и мордой в лужу после вакцинации, то есть ли смысл такому человеку вакцинироваться )
freeze
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