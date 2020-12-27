freeze написав:Бесплатно работал Павка Корчагин на строительстве боярской узкоколейки, но благодарные потомки его не смогли спасти от болезни там заработанной
Безплатно працювали і загинались від роботи реальні десятки мільйонів відправлені ідейними послідовниками літературного героя в Сибір та інші місця.
А, может, сотни миллионов? По реальным оценкам где-то один десяток миллионов. И, надеюсь, никто не станет утверждать, что всё это были незаконно репрессированные, а просто уголовников не было. Или цифра 10 млн. представляется маленькой и не производит впечатление?
ЛАД написав:А, может, сотни миллионов? По реальным оценкам где-то один десяток миллионов.
18 млн людей[джерело?] пройшли через радянські табори та колонії в період із 1929 по 1953 р.; разом із військовополоненими, «спецпоселенцями», засланцями вимальовується страшна картина — 28,7 мільйони чоловік пройшли «очищення» у ГУЛАГу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%90%D0%93
В колгоспах часто-густо працювали також безоплатно за умовні "трудодні", які потім в кращому разі отоварювались облігаціями займу чи "добровільною" підпискою на радянську пресу.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
На фоне сокращения количества тестирований в стране резко сокращается число выявленных случаев коронавируса. В Украине за прошедшие сутки подтвердили 4 385 новых случаев коронавируса, что является минимумом с 6 октября. Об этом утром в понедельник, 28 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
За сутки было проведено 15 332 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 12 225, методом ИФА - 3 107.
Потому что если после прививки ты пошел и нажрался, то толку от прививки никакого и справка твоя таким образом - липа.
Что за справка? О том, что привит от столбняка, и, если кого-то покусал - то не беда?
Это в России, чтобы бороться с пьянством, такую ерунду придумали. На самом деле разъяснили, что если после прививки пару бокалов вина или грамм 150 виски, то пожалуйста, для вакцинации это не проблема вообще. Но если нажраться до поросячьего визга и мордой в лужу после вакцинации, то есть ли смысл такому человеку вакцинироваться )