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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2509251025112512

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 102
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
18
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:16

  Xenon написав:"Нужно просто перестать тестировать" (с)

[b]В Украине минимум случаев COVID с начала октября[/b]

На фоне сокращения количества тестирований в стране резко сокращается число выявленных случаев коронавируса.
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 4 385 новых случаев коронавируса, что является минимумом с 6 октября. Об этом утром в понедельник, 28 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За сутки было проведено 15 332 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 12 225, методом ИФА - 3 107.

Тепла вана для президента )))) (с)

Обличчя міняються - методи роботи, як при совку...
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:17

https://www.9news.com.au/national/victo ... 5171248294
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:52

немецкий политик о коронакризисе

мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:54

  Тракторист написав:...

своими словами краткую выжимку можно? -- для тех, кому жалко тратить 15 минут своего времени на выслушивание политика (даже немецкого).
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:03

  Вкладчик1234 написав::mrgreen:

#кулуарные_слухи
В кулуарах пошли слухи, что МОЗ настолько «заигрался» с искусственным снижением официальной статистике заболевания коронавирусом, что это кардинально бьет по кейсу актуальности вакцинации, которую можно и не делать, ведь в стране всё хорошо.
Насчет тотального локдауна с 8 января, то в Офисе Президента уже обсуждалось облегчение запретов локдауна, сделав его минимальным. Таким образом ОП хочет получить первый «победный кейс» в новом году и начать год с позитивного.

https://t.me/skosoi/2484


Вот новые платежки за отопление , за декабрь , сделают людям счастье в январе ! перед локДауном . Вот это будет позитив !
moldashavanin
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