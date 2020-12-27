Xenon написав:"Нужно просто перестать тестировать" (с)
[b]В Украине минимум случаев COVID с начала октября[/b]
На фоне сокращения количества тестирований в стране резко сокращается число выявленных случаев коронавируса. В Украине за прошедшие сутки подтвердили 4 385 новых случаев коронавируса, что является минимумом с 6 октября. Об этом утром в понедельник, 28 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
За сутки было проведено 15 332 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 12 225, методом ИФА - 3 107.
Тепла вана для президента )))) (с)
Обличчя міняються - методи роботи, як при совку...
#кулуарные_слухи В кулуарах пошли слухи, что МОЗ настолько «заигрался» с искусственным снижением официальной статистике заболевания коронавирусом, что это кардинально бьет по кейсу актуальности вакцинации, которую можно и не делать, ведь в стране всё хорошо. Насчет тотального локдауна с 8 января, то в Офисе Президента уже обсуждалось облегчение запретов локдауна, сделав его минимальным. Таким образом ОП хочет получить первый «победный кейс» в новом году и начать год с позитивного.