Xenon написав:"Нужно просто перестать тестировать" (с)
[b]В Украине минимум случаев COVID с начала октября[/b]
На фоне сокращения количества тестирований в стране резко сокращается число выявленных случаев коронавируса. В Украине за прошедшие сутки подтвердили 4 385 новых случаев коронавируса, что является минимумом с 6 октября. Об этом утром в понедельник, 28 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
За сутки было проведено 15 332 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 12 225, методом ИФА - 3 107.
Тепла вана для президента )))) (с)
Обличчя міняються - методи роботи, як при совку...
#кулуарные_слухи В кулуарах пошли слухи, что МОЗ настолько «заигрался» с искусственным снижением официальной статистике заболевания коронавирусом, что это кардинально бьет по кейсу актуальности вакцинации, которую можно и не делать, ведь в стране всё хорошо. Насчет тотального локдауна с 8 января, то в Офисе Президента уже обсуждалось облегчение запретов локдауна, сделав его минимальным. Таким образом ОП хочет получить первый «победный кейс» в новом году и начать год с позитивного.
Xenon написав:"Нужно просто перестать тестировать" (с)
В Украине минимум случаев COVID с начала октября
На фоне сокращения количества тестирований в стране резко сокращается число выявленных случаев коронавируса. В Украине за прошедшие сутки подтвердили 4 385 новых случаев коронавируса, что является минимумом с 6 октября. Об этом утром в понедельник, 28 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
За сутки было проведено 15 332 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 12 225, методом ИФА - 3 107.
З телеграму ...
Системное снижение количества проводимых тестов ПЦР в государственных учреждениях за декабрь месяц по сравнении с ноябрем составило составило 42%. Причина этого банальна - в государственных лабораториях нет реактивов и денег на их закупку.
В доме престарелых в бельгийском Моле 6 декабря отпраздновали день святого Николая с приглашенными волонтёрами - в итоге 125 постояльцев и сотрудников заразились коронавирусом, из них 23 уже скончались.
Сотні британців, які хотіли провести відпустку на швейцарському курорті, таємно залишили готелі після того, як влада розпорядилася відправити їх на 10-денний карантин. ... Більшість гостей полишили готелі вночі. "Співробітники помітили відсутність гостей у номерах завдяки тому, що залишені біля дверей таці зі сніданком виявилися незайманими", - заявив Жан-Марк Сандоз - офіційний представник муніципалітету Багнес, де знаходиться курорт Фербір. За його словами, муніципалітети у Швейцарії не отримали жодної підтримки в реалізації карантинних вимог, про які було оголошено цілком раптово.
"Сім'ї з малими дітьми виявилися замкненими на 20 квадратних метрах. Це було нестерпно", - підкреслив Сандоз.
За даними видання, британці, які залишили курорт, повернулися на батьківщину, а деякі з них вирішили провести залишок відпустки в сусідній Франції. Гірськолижні спуски там закриті, однак громадянам Великої Британії не забороняється залишати готельні номери. https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism ... carii.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Системное снижение количества проводимых тестов ПЦР в государственных учреждениях за декабрь месяц по сравнении с ноябрем составило составило 42%. Причина этого банальна - в государственных лабораториях нет реактивов и денег на их закупку.