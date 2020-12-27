своими словами краткую выжимку можно? -- для тех, кому жалко тратить 15 минут своего времени на выслушивание политика (даже немецкого).
Можно не слушать, общий смысл - "За всё хорошее против всего плохого". До фига требований к учёным. Требования в принципе неплохие, но, думаю, учёные на них ответить пока не смогут. Ну и "идея" по вакцинации: "Я вообще сторонник вакцинации, но эта/эти вакцины непроверенные, поэтому дадим их группе риска - старикам (испытаем на них), а тем кто помоложе не надо, они и так редко болеют тяжело. Риски болезни меньше, чем риски вакцины."
ЛАД написав:А, может, сотни миллионов? По реальным оценкам где-то один десяток миллионов.
18 млн людей[джерело?] пройшли через радянські табори та колонії в період із 1929 по 1953 р.; разом із військовополоненими, «спецпоселенцями», засланцями вимальовується страшна картина — 28,7 мільйони чоловік пройшли «очищення» у ГУЛАГу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%90%D0%93
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Військовополонених включать в такую статистику всё же не корректно. Легко могу найти цифру и 120 млн, но это так же, как с потерями в ВОВ - чем дальше от войны, тем больше цифра.