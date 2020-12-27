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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2510251125122513

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 102
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
18
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:27

Жорсткий карантин від 8 до 24 січня: Степанов розповів, чи скасують його

https://coronavirus.tsn.ua/zhorstkiy-ka ... 96291.html

Звичайно скасують, Стєпанов же ж гарний малювальщик )))

Цікаво, яку саме ванну він готує президенту - хвойну чи якусь морську? :mrgreen:

"Доручив провести нараду": Степанов пояснив, чому в Україні почали робити менше ПЛР-тестів на коронавірус

Більше читайте тут: https://coronavirus.tsn.ua/doruchiv-pro ... 96342.html

От пустун! Хай в нього язик відсохне!
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 28 гру, 2020 13:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:29

Страшно мені ... піду вакциной вколюсь)))

Мутований коронавірус в Україні: лікар із Закарпаття розповів про симптоми "першого" пацієнта

Більше читайте тут: https://coronavirus.tsn.ua/mutovaniy-ko ... 95577.html

"Будуть ще нові штами": лікар розповів, чи варто боятися мутованого коронавірусу

Більше читайте тут: https://coronavirus.tsn.ua/budut-novi-s ... 92532.html
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:35

  _hunter написав:
  Тракторист написав:...

своими словами краткую выжимку можно? -- для тех, кому жалко тратить 15 минут своего времени на выслушивание политика (даже немецкого).

Можно не слушать, общий смысл - "За всё хорошее против всего плохого".
До фига требований к учёным. Требования в принципе неплохие, но, думаю, учёные на них ответить пока не смогут.
Ну и "идея" по вакцинации: "Я вообще сторонник вакцинации, но эта/эти вакцины непроверенные, поэтому дадим их группе риска - старикам (испытаем на них), а тем кто помоложе не надо, они и так редко болеют тяжело. Риски болезни меньше, чем риски вакцины."
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:52

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:А, может, сотни миллионов?
По реальным оценкам где-то один десяток миллионов.


18 млн людей[джерело?] пройшли через радянські табори та колонії в період із 1929 по 1953 р.; разом із військовополоненими, «спецпоселенцями», засланцями вимальовується страшна картина — 28,7 мільйони чоловік пройшли «очищення» у ГУЛАГу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%90%D0%93

.....

Військовополонених включать в такую статистику всё же не корректно.
Легко могу найти цифру и 120 млн, но это так же, как с потерями в ВОВ - чем дальше от войны, тем больше цифра.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:05

Спрашивал как дела с больными в Украине, сказали что больных стало меньше, рабочий день опять 8 часов. Так что возможно статистика не врет
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:09

  IgA написав:Спрашивал как дела с больными в Украине, сказали что больных стало меньше, рабочий день опять 8 часов. Так что возможно статистика не врет

Тогда почему в кругу друзей/родственников/знакомых/коллег/соседей заболевших и умерших все больше и больше?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:57

  _Mykola_ написав:Тогда почему в кругу друзей/родственников/знакомых/коллег/соседей заболевших и умерших все больше и больше?


Это только про последние 2 недели и не Киев
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:12

  _Mykola_ написав:
  IgA написав:Спрашивал как дела с больными в Украине, сказали что больных стало меньше, рабочий день опять 8 часов. Так что возможно статистика не врет

Тогда почему в кругу друзей/родственников/знакомых/коллег/соседей заболевших и умерших все больше и больше?

может быть вы не с теми общаетесь?... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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