На "борьбу со спидом", а тем более туберкулёзом, или голодом, уже почти не донатят, поэтому нужен новый "проект".
Да и свинячий-курячий-конячий-собачий грипп уже тоже публику не впечатляет.
Поэтому на сцену выходит "корона"-вирус!
Наши керманычи как всегда затупили - и "спалили тему". Оказывается от короны "мы все НЕ умрём". Щас кураторы "вставят пистона" - и наши опять включат пластинку "мы все умрём, надо 100500 мульёнов баксов на вакцину, желательно в кредит"
Как это? В Омерике рекорды заболеваемости, а в Украине "победили вирус" без идеологически-правильных вакцин? (и вообще без вакцин) Не бывать такому!
Вкладчик1234 написав:Как это? В Омерике рекорды заболеваемости, а в Украине "победили вирус" без идеологически-правильных вакцин?
Так нас же томос оберегает
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Смертность в России за январь - ноябрь выросла более чем на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 (причем 81% этого прироста - из-за коронавируса и ассоциированных с ним заболеваний), - зампред правительства РФ Голикова.
....РФ сейчас будет использовать «Спутник V» «в классическом варианте». А те страны, которые не имеют возможности самостоятельно разрабатывать и производить препарат, будут очень заинтересованы в создании комбинированного препарата, пояснил он.
Гинцбург добавил, что комбинация российской вакцины «Спутник V» и AstraZeneca будет обеспечивать защиту от коронавирусной инфекции на два года.
Он также сообщил, что коронавирус, в отличие от гриппа, не является сезонным заболеванием, он круглогодичен.
....РФ сейчас будет использовать «Спутник V» «в классическом варианте». А те страны, которые не имеют возможности самостоятельно разрабатывать и производить препарат, будут очень заинтересованы в создании комбинированного препарата, пояснил он.
Гинцбург добавил, что комбинация российской вакцины «Спутник V» и AstraZeneca будет обеспечивать защиту от коронавирусной инфекции на два года.
Он также сообщил, что коронавирус, в отличие от гриппа, не является сезонным заболеванием, он круглогодичен.
А почему знак вопроса, в отличие от гриппа коронавирус не является сезонным заболеванием, это очевидно, во многих странах пики пришлись на тёплый сезон или просто страны расположены в тропической зоне, жара, а коронавирус очень активен.
freeze написав:А почему знак вопроса, в отличие от гриппа коронавирус не является сезонным заболеванием, это очевидно, во многих странах пики пришлись на тёплый сезон или просто страны расположены в тропической зоне, жара, а коронавирус очень активен.
Что-то вымерших курортных стран, или например хотя бы Одессы (где клали на карантин приблизительно с 1 апреля до сейчас), - не наблюдается.
"Инкубационный период" до декабря?
А "пики" - "не пики" - легко рисуются, в зависимости от задач локальных керманчыей. Где "задач" нет - там и короно-истерии нет
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 28 гру, 2020 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Минздрав Румынии подтверждает, что вакциной Pfizer-BioNTech против #Covid19, смогут вакцинироваться добровольно и бесплатно не только все граждане Румынии, но и члены их семей 1-го уровня - неграждане Румынии / преимущественно проживающие в Молдове, Украине и Сербии/..