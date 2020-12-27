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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 102
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
18
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:56

На "борьбу со спидом", а тем более туберкулёзом, или голодом, уже почти не донатят, поэтому нужен новый "проект".

Да и свинячий-курячий-конячий-собачий грипп уже тоже публику не впечатляет.

Поэтому на сцену выходит "корона"-вирус! :)

Наши керманычи как всегда затупили - и "спалили тему". Оказывается от короны "мы все НЕ умрём".
Щас кураторы "вставят пистона" - и наши опять включат пластинку "мы все умрём, надо 100500 мульёнов баксов на вакцину, желательно в кредит" :)

Как это? В Омерике рекорды заболеваемости, а в Украине "победили вирус" без идеологически-правильных вакцин? (и вообще без вакцин) Не бывать такому! :)
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Как это? В Омерике рекорды заболеваемости, а в Украине "победили вирус" без идеологически-правильных вакцин?

Так нас же томос оберегает
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Смертность в России за январь - ноябрь выросла более чем на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 (причем 81% этого прироста - из-за коронавируса и ассоциированных с ним заболеваний), - зампред правительства РФ Голикова.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:25

....РФ сейчас будет использовать «Спутник V» «в классическом варианте». А те страны, которые не имеют возможности самостоятельно разрабатывать и производить препарат, будут очень заинтересованы в создании комбинированного препарата, пояснил он.

Гинцбург добавил, что комбинация российской вакцины «Спутник V» и AstraZeneca будет обеспечивать защиту от коронавирусной инфекции на два года. :?:

Он также сообщил, что коронавирус, в отличие от гриппа, не является сезонным заболеванием, он круглогодичен. :?:

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/12/28/1880249.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:32

В ноябре 2020 года в России умерли 219 тыс. 872 человека. Это на 55,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных Росстата.

Рождаемость в ноябре также показала спад в 2% и составила 112 тыс. 918.

С января по ноябрь 2020 года естественная убыль населения составила 574,8 тыс. Это превышает показатели 2019 года за этот период в два раза.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/12/28/1880252.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:37

  ЛАД написав:
....РФ сейчас будет использовать «Спутник V» «в классическом варианте». А те страны, которые не имеют возможности самостоятельно разрабатывать и производить препарат, будут очень заинтересованы в создании комбинированного препарата, пояснил он.

Гинцбург добавил, что комбинация российской вакцины «Спутник V» и AstraZeneca будет обеспечивать защиту от коронавирусной инфекции на два года. :?:

Он также сообщил, что коронавирус, в отличие от гриппа, не является сезонным заболеванием, он круглогодичен. :?:

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/12/28/1880249.html


А почему знак вопроса, в отличие от гриппа коронавирус не является сезонным заболеванием, это очевидно, во многих странах пики пришлись на тёплый сезон или просто страны расположены в тропической зоне, жара, а коронавирус очень активен.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:59

  freeze написав:А почему знак вопроса, в отличие от гриппа коронавирус не является сезонным заболеванием, это очевидно, во многих странах пики пришлись на тёплый сезон или просто страны расположены в тропической зоне, жара, а коронавирус очень активен.

Что-то вымерших курортных стран, или например хотя бы Одессы (где клали на карантин приблизительно с 1 апреля до сейчас), - не наблюдается.

"Инкубационный период" до декабря?

А "пики" - "не пики" - легко рисуются, в зависимости от задач локальных керманчыей.
Где "задач" нет - там и короно-истерии нет
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 28 гру, 2020 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Глава центра Гамалеи - к ноябрю следующего года ограничений в связи с пандемией в РФ уже не будет.
ЗЫ. Он так думает (с)

Восемь сотрудников дома престарелых в ФРГ получили по ошибке пятикратную дозу вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса.
ЗЫ. Живы-здоровы, в отличие от канадской медсестры в обморок не падали )

Венгрия получила первую партию вакцин Спутник.
ЗЫ. Главный орган ЕС противился этому, но венгры сделали вопреки.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:04

Вдруг кому надо, нашару раздают "эликсир":

Минздрав Румынии подтверждает, что вакциной Pfizer-BioNTech против #Covid19, смогут вакцинироваться добровольно и бесплатно не только все граждане Румынии, но и члены их семей 1-го уровня - неграждане Румынии / преимущественно проживающие в Молдове, Украине и Сербии/..


Источник: энторнэт
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:04

  Вкладчик1234 написав:Что-то вымерших курортных стран, или например хотя бы Одессы (где клали на карантин приблизительно с 1 апреля до сейчас), - не наблюдается.


То Вы говорите, что вся статистика фуфлыжная, то опираетесь на эту самую статистику. Вам надо определяться чему Вы верите, нельзя верить в противоположное )))
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