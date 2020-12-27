комбинация российской вакцины «Спутник V» и AstraZeneca будет обеспечивать защиту от коронавирусной инфекции на два года.

не является сезонным заболеванием, он круглогодичен.

....РФ сейчас будет использовать «Спутник V» «в классическом варианте». А те страны, которые не имеют возможности самостоятельно разрабатывать и производить препарат, будут очень заинтересованы в создании комбинированного препарата, пояснил он.Гинцбург добавил, чтоОн также сообщил, что коронавирус, в отличие от гриппа,