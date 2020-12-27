Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2512251325142515 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 102 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 44 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 18 Всього голосів : 102 Додано: Пон 28 гру, 2020 19:05 Вкладчик1234 написав: Вдруг кому надо, нашару раздают "эликсир":



Минздрав Румынии подтверждает, что вакциной Pfizer-BioNTech против #Covid19, смогут вакцинироваться добровольно и бесплатно не только все граждане Румынии, но и члены их семей 1-го уровня - неграждане Румынии / преимущественно проживающие в Молдове, Украине и Сербии/..



Источник: энторнэт Вдруг кому надо, нашару раздают "эликсир":Источник: энторнэт



Это к молдошаванину. Больше румын тут вроде нет. Это к молдошаванину. Больше румын тут вроде нет. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19659 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4696 раз. Подякували: 7449 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 гру, 2020 19:07 freeze написав: Глава центра Гамалеи - к ноябрю следующего года ограничений в связи с пандемией в РФ уже не будет.

ЗЫ. Он так думает (с)



Восемь сотрудников дома престарелых в ФРГ получили по ошибке пятикратную дозу вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса.

ЗЫ. Живы-здоровы, в отличие от канадской медсестры в обморок не падали )



Венгрия получила первую партию вакцин Спутник.

ЗЫ. Главный орган ЕС противился этому, но венгры сделали вопреки. Глава центра Гамалеи - к ноябрю следующего года ограничений в связи с пандемией в РФ уже не будет.ЗЫ. Он так думает (с)Восемь сотрудников дома престарелых в ФРГ получили по ошибке пятикратную дозу вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса.ЗЫ. Живы-здоровы, в отличие от канадской медсестры в обморок не падали )Венгрия получила первую партию вакцин Спутник.ЗЫ. Главный орган ЕС противился этому, но венгры сделали вопреки.

Что ещё раз подтверждает версию о том, что "декорации" рисуются в зависимости от текущих целей: надо запугать - пугают, надо перемога - "перемагають". Что ещё раз подтверждает версию о том, что "декорации" рисуются в зависимости от текущих целей: надо запугать - пугают, надо перемога - "перемагають". Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13628 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7469 раз. Подякували: 3587 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 гру, 2020 19:10 freeze написав: Это к молдошаванину. Больше румын тут вроде нет. Это к молдошаванину. Больше румын тут вроде нет.

Молдова - отдельно. Румыния - отдельно.

"Румын" - почти вся зап.Укр. (им будет полезен этот "лайфхак") Молдова - отдельно. Румыния - отдельно."Румын" - почти вся зап.Укр. (им будет полезен этот "лайфхак") Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 28 гру, 2020 19:11, всього редагувалось 1 раз. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13628 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7469 раз. Подякували: 3587 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 гру, 2020 19:11 Вкладчик1234 написав: Что ещё раз подтверждает версию о том, что "декорации" рисуются в зависимости от текущих целей: надо запугать - пугают, надо перемога - "перемагають". Что ещё раз подтверждает версию о том, что "декорации" рисуются в зависимости от текущих целей: надо запугать - пугают, надо перемога - "перемагають".



В каждой из 200 стран мира своя независимая ячейка заговорщиков во власти ? Или просто региональные отделения массонов всё решает в русле единой директивы ? В каждой из 200 стран мира своя независимая ячейка заговорщиков во власти ? Или просто региональные отделения массонов всё решает в русле единой директивы ? freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19659 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4696 раз. Подякували: 7449 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 гру, 2020 19:13 Вкладчик1234 написав: freeze написав: Это к молдошаванину. Больше румын тут вроде нет. Это к молдошаванину. Больше румын тут вроде нет.

Молдова - отдельно. Румыния - отдельно. Молдова - отдельно. Румыния - отдельно.



Это в какой голове такая мысль ? ))))

Может Вы не в курсе, но официальный язык Молдовы румынский, и подавляющее большинство граждан Молдовы - одновременно и граждане Румынии, как например новоизбранный президент Молдовы Санду, является гражданкой Румынии. Это в какой голове такая мысль ? ))))Может Вы не в курсе, но официальный язык Молдовы румынский, и подавляющее большинство граждан Молдовы - одновременно и граждане Румынии, как например новоизбранный президент Молдовы Санду, является гражданкой Румынии. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19659 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4696 раз. Подякували: 7449 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 гру, 2020 19:13 freeze написав: Вкладчик1234 написав: Что ещё раз подтверждает версию о том, что "декорации" рисуются в зависимости от текущих целей: надо запугать - пугают, надо перемога - "перемагають". Что ещё раз подтверждает версию о том, что "декорации" рисуются в зависимости от текущих целей: надо запугать - пугают, надо перемога - "перемагають".



В каждой из 200 стран мира своя независимая ячейка заговорщиков во власти ? Или просто региональные отделения массонов всё решает в русле единой директивы ? В каждой из 200 стран мира своя независимая ячейка заговорщиков во власти ? Или просто региональные отделения массонов всё решает в русле единой директивы ?

В Украине - "независимая"?



Если "независимая" - где тогда "Спутник", "Sinoсo" ?



А таких "Украин" и "Болгарий" - хоч греблю гати В Украине - "независимая"?Если "независимая" - где тогда "Спутник", "Sinoсo" ?А таких "Украин" и "Болгарий" - хоч греблю гати Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13628 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7469 раз. Подякували: 3587 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 гру, 2020 19:17 freeze написав: Вкладчик1234 написав: freeze написав: Это к молдошаванину. Больше румын тут вроде нет. Это к молдошаванину. Больше румын тут вроде нет.

Молдова - отдельно. Румыния - отдельно. Молдова - отдельно. Румыния - отдельно.



Это в какой голове такая мысль ? ))))

Может Вы не в курсе, но официальный язык Молдовы румынский, и подавляющее большинство граждан Молдовы - одновременно и граждане Румынии, как например новоизбранный президент Молдовы Санду, является гражданкой Румынии. Это в какой голове такая мысль ? ))))Может Вы не в курсе, но официальный язык Молдовы румынский, и подавляющее большинство граждан Молдовы - одновременно и граждане Румынии, как например новоизбранный президент Молдовы Санду, является гражданкой Румынии.

"Темник" Демократической партии.

Про Украину-PФ такое пока не разрешали говорить.

Когда разрешат - выяснится, что и в Украине "элита" с гражданством РФ, и украинский - это "региональный-русский".



Я как раз в курсе - и для местных "националистов-змагаров" - только молдавский. Румынский - что-то типа "агрессивного" (хоть и совпадает на 99,9% )



Просто (пока) Демократическая партия "не доперла", что агрессивная Румыния "поглощает" свободолюбивую Молдову



Скоро выпустят темник - будет только молдавский язык "идеологически правильный". А может и церква с томосом "молдавская автокефальная" "Темник" Демократической партии.Про Украину-PФ такое пока не разрешали говорить.Когда разрешат - выяснится, что и в Украине "элита" с гражданством РФ, и украинский - это "региональный-русский".Я как раз в курсе - и для местных "националистов-змагаров" - только молдавский. Румынский - что-то типа "агрессивного" (хоть и совпадает на 99,9% )Просто (пока) Демократическая партия "не доперла", что агрессивная Румыния "поглощает" свободолюбивую МолдовуСкоро выпустят темник - будет только молдавский язык "идеологически правильный". А может и церква с томосом "молдавская автокефальная" Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13628 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7469 раз. Подякували: 3587 раз. Профіль 3 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 гру, 2020 20:45 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вкладчик1234 написав: "Темник" Демократической партии.

Про Украину-PФ такое пока не разрешали говорить.

Когда разрешат - выяснится, что и в Украине "элита" с гражданством РФ, и украинский - это "региональный-русский".



Я как раз в курсе - и для местных "националистов-змагаров" - только молдавский. Румынский - что-то типа "агрессивного" (хоть и совпадает на 99,9% )



Просто (пока) Демократическая партия "не доперла", что агрессивная Румыния "поглощает" свободолюбивую Молдову



Скоро выпустят темник - будет только молдавский язык "идеологически правильный". А может и церква с томосом "молдавская автокефальная "Темник" Демократической партии.Про Украину-PФ такое пока не разрешали говорить.Когда разрешат - выяснится, что и в Украине "элита" с гражданством РФ, и украинский - это "региональный-русский".Я как раз в курсе - и для местных "националистов-змагаров" - только молдавский. Румынский - что-то типа "агрессивного" (хоть и совпадает на 99,9% )Просто (пока) Демократическая партия "не доперла", что агрессивная Румыния "поглощает" свободолюбивую МолдовуСкоро выпустят темник - будет только молдавский язык "идеологически правильный". А может и церква с томосом "молдавская автокефальная

Як добре людині жити на світі - раніше було: На все воля божа, зараз стало: На все воля рептілоїдів. І "Не болить голова у дятла". Як добре людині жити на світі - раніше було: На все воля божа, зараз стало: На все воля рептілоїдів. І "Не болить голова у дятла". Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11405 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1152 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2512251325142515 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 733 , 734 , 735

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7343 1708177

ЛОБ П'ят 25 гру, 2020 18:57