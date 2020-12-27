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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 102
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
44
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
18
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:05

  Вкладчик1234 написав:Вдруг кому надо, нашару раздают "эликсир":

Минздрав Румынии подтверждает, что вакциной Pfizer-BioNTech против #Covid19, смогут вакцинироваться добровольно и бесплатно не только все граждане Румынии, но и члены их семей 1-го уровня - неграждане Румынии / преимущественно проживающие в Молдове, Украине и Сербии/..


Источник: энторнэт


Это к молдошаванину. Больше румын тут вроде нет.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:07

  freeze написав:Глава центра Гамалеи - к ноябрю следующего года ограничений в связи с пандемией в РФ уже не будет.
ЗЫ. Он так думает (с)

Восемь сотрудников дома престарелых в ФРГ получили по ошибке пятикратную дозу вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса.
ЗЫ. Живы-здоровы, в отличие от канадской медсестры в обморок не падали )

Венгрия получила первую партию вакцин Спутник.
ЗЫ. Главный орган ЕС противился этому, но венгры сделали вопреки.

Что ещё раз подтверждает версию о том, что "декорации" рисуются в зависимости от текущих целей: надо запугать - пугают, надо перемога - "перемагають".
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:10

  freeze написав:Это к молдошаванину. Больше румын тут вроде нет.

Молдова - отдельно. Румыния - отдельно.
"Румын" - почти вся зап.Укр. (им будет полезен этот "лайфхак") :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 28 гру, 2020 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:11

  Вкладчик1234 написав:Что ещё раз подтверждает версию о том, что "декорации" рисуются в зависимости от текущих целей: надо запугать - пугают, надо перемога - "перемагають".


В каждой из 200 стран мира своя независимая ячейка заговорщиков во власти ? Или просто региональные отделения массонов всё решает в русле единой директивы ?
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:13

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Это к молдошаванину. Больше румын тут вроде нет.

Молдова - отдельно. Румыния - отдельно.


Это в какой голове такая мысль ? ))))
Может Вы не в курсе, но официальный язык Молдовы румынский, и подавляющее большинство граждан Молдовы - одновременно и граждане Румынии, как например новоизбранный президент Молдовы Санду, является гражданкой Румынии.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:13

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Что ещё раз подтверждает версию о том, что "декорации" рисуются в зависимости от текущих целей: надо запугать - пугают, надо перемога - "перемагають".


В каждой из 200 стран мира своя независимая ячейка заговорщиков во власти ? Или просто региональные отделения массонов всё решает в русле единой директивы ?

В Украине - "независимая"? :wink:

Если "независимая" - где тогда "Спутник", "Sinoсo" ?

А таких "Украин" и "Болгарий" - хоч греблю гати
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:17

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Это к молдошаванину. Больше румын тут вроде нет.

Молдова - отдельно. Румыния - отдельно.


Это в какой голове такая мысль ? ))))
Может Вы не в курсе, но официальный язык Молдовы румынский, и подавляющее большинство граждан Молдовы - одновременно и граждане Румынии, как например новоизбранный президент Молдовы Санду, является гражданкой Румынии.

"Темник" Демократической партии.
Про Украину-PФ такое пока не разрешали говорить.
Когда разрешат - выяснится, что и в Украине "элита" с гражданством РФ, и украинский - это "региональный-русский".

Я как раз в курсе - и для местных "националистов-змагаров" - только молдавский. Румынский - что-то типа "агрессивного" (хоть и совпадает на 99,9% )

Просто (пока) Демократическая партия "не доперла", что агрессивная Румыния "поглощает" свободолюбивую Молдову

Скоро выпустят темник - будет только молдавский язык "идеологически правильный". А может и церква с томосом "молдавская автокефальная" :)
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:"Темник" Демократической партии.
Про Украину-PФ такое пока не разрешали говорить.
Когда разрешат - выяснится, что и в Украине "элита" с гражданством РФ, и украинский - это "региональный-русский".

Я как раз в курсе - и для местных "националистов-змагаров" - только молдавский. Румынский - что-то типа "агрессивного" (хоть и совпадает на 99,9% )

Просто (пока) Демократическая партия "не доперла", что агрессивная Румыния "поглощает" свободолюбивую Молдову

Скоро выпустят темник - будет только молдавский язык "идеологически правильный". А может и церква с томосом "молдавская автокефальная

Як добре людині жити на світі - раніше було: На все воля божа, зараз стало: На все воля рептілоїдів. І "Не болить голова у дятла".
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