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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 гру, 2020 19:05
Вкладчик1234 написав:
Вдруг кому надо, нашару раздают "эликсир":
Минздрав Румынии подтверждает, что вакциной Pfizer-BioNTech против #Covid19, смогут вакцинироваться добровольно и бесплатно не только все граждане Румынии, но и члены их семей 1-го уровня - неграждане Румынии / преимущественно проживающие в Молдове, Украине и Сербии/..
Источник: энторнэт
Это к молдошаванину. Больше румын тут вроде нет.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:07
freeze написав:
Глава центра Гамалеи - к ноябрю следующего года ограничений в связи с пандемией в РФ уже не будет.
ЗЫ. Он так думает (с)
Восемь сотрудников дома престарелых в ФРГ получили по ошибке пятикратную дозу вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса.
ЗЫ. Живы-здоровы, в отличие от канадской медсестры в обморок не падали )
Венгрия получила первую партию вакцин Спутник.
ЗЫ. Главный орган ЕС противился этому, но венгры сделали вопреки.
Что ещё раз подтверждает версию о том, что "декорации" рисуются в зависимости от текущих целей: надо запугать - пугают, надо перемога - "перемагають".
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:10
freeze написав:
Это к молдошаванину. Больше румын тут вроде нет.
Молдова - отдельно. Румыния - отдельно.
"Румын" - почти вся зап.Укр. (им будет полезен этот "лайфхак")
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Пон 28 гру, 2020 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:11
Вкладчик1234 написав:
Что ещё раз подтверждает версию о том, что "декорации" рисуются в зависимости от текущих целей: надо запугать - пугают, надо перемога - "перемагають".
В каждой из 200 стран мира своя независимая ячейка заговорщиков во власти ? Или просто региональные отделения массонов всё решает в русле единой директивы ?
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:13
Вкладчик1234 написав: freeze написав:
Это к молдошаванину. Больше румын тут вроде нет.
Молдова - отдельно. Румыния - отдельно.
Это в какой голове такая мысль ? ))))
Может Вы не в курсе, но официальный язык Молдовы румынский, и подавляющее большинство граждан Молдовы - одновременно и граждане Румынии, как например новоизбранный президент Молдовы Санду, является гражданкой Румынии.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:13
freeze написав: Вкладчик1234 написав:
Что ещё раз подтверждает версию о том, что "декорации" рисуются в зависимости от текущих целей: надо запугать - пугают, надо перемога - "перемагають".
В каждой из 200 стран мира своя независимая ячейка заговорщиков во власти ? Или просто региональные отделения массонов всё решает в русле единой директивы ?
В Украине - "независимая"?
Если "независимая" - где тогда "Спутник", "Sinoсo" ?
А таких "Украин" и "Болгарий" - хоч греблю гати
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:17
freeze написав: Вкладчик1234 написав: freeze написав:
Это к молдошаванину. Больше румын тут вроде нет.
Молдова - отдельно. Румыния - отдельно.
Это в какой голове такая мысль ? ))))
Может Вы не в курсе, но официальный язык Молдовы румынский, и подавляющее большинство граждан Молдовы - одновременно и граждане Румынии, как например новоизбранный президент Молдовы Санду, является гражданкой Румынии.
"Темник" Демократической партии.
Про Украину-PФ такое пока не разрешали говорить.
Когда разрешат - выяснится, что и в Украине "элита" с гражданством РФ, и украинский - это "региональный-русский".
Я как раз в курсе - и для местных "националистов-змагаров" - только молдавский. Румынский - что-то типа "агрессивного" (хоть и совпадает на 99,9% )
Просто (пока) Демократическая партия "не доперла", что агрессивная Румыния "поглощает" свободолюбивую Молдову
Скоро выпустят темник - будет только молдавский язык "идеологически правильный". А может и церква с томосом "молдавская автокефальная"
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Додано: Пон 28 гру, 2020 20:45
Вкладчик1234 написав:
"Темник" Демократической партии.
Про Украину-PФ такое пока не разрешали говорить.
Когда разрешат - выяснится, что и в Украине "элита" с гражданством РФ, и украинский - это "региональный-русский".
Я как раз в курсе - и для местных "националистов-змагаров" - только молдавский. Румынский - что-то типа "агрессивного" (хоть и совпадает на 99,9% )
Просто (пока) Демократическая партия "не доперла", что агрессивная Румыния "поглощает" свободолюбивую Молдову
Скоро выпустят темник - будет только молдавский язык "идеологически правильный". А может и церква с томосом "молдавская автокефальная
Як добре людині жити на світі - раніше було: На все воля божа, зараз стало: На все воля рептілоїдів. І "Не болить голова у дятла".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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