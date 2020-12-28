|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 гру, 2020 23:13
vitaliy_berdinskikh написав: Вкладчик1234 написав:
А сейчас: нельзя никакую вакцину покупать, кроме американских.
Можешь купить любую, в том числе и российскую, и колоть ей за бабло предварительно проведя регистрацию вакцины.
И для российского патриотизма что-то полезное сделаешь, и денег заработаешь.
А можно украинскую? Или накрайняк китайскую?
Американская пока не светит же
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13631
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7471 раз.
- Подякували: 3587 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7343
|1708259
|
П'ят 25 гру, 2020 18:57
ЛОБ